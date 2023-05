Jennifer Garner leva ela e os filhos de Jennifer Lopez para a Disneylândia

Parece Jennifer Garner está se dando muito bem com o ex dela Ben Affleck e sua nova vaia Jennifer Lopez – porque ela foi para o lugar mais feliz da Terra no fim de semana não apenas com a filha, mas também com o filho de J-Lo.

A atriz estava no modo de acompanhante no Disneyland Sunday, brigando com um grupo de adolescentes no amado parque temático … se divertindo com sua filha mais nova, Serafinae alguns de seus amigos – assim como o filho de 15 anos de Lopez, mamãecom quem a cantora divide Marc Anthony.

Parece não haver problemas aqui com a nova dinâmica da família… JG até conseguiu que todos tirassem algumas fotos na frente do castelo – com Emme e Seraphina se divertindo lado a lado!

Como você sabe, Affleck e Garner terminaram seu casamento de uma década em 2015, com Ben e J-Lo atar o nó ano passado.