Jennifer Hudson e Common se fortalecendo como casal, PDA em Chicago

Jennifer Hudson dar Comum não estão apenas confortáveis ​​​​juntos, eles passaram a parecer um casal de longa data que faz passeios românticos no meio do dia.

Eles saíram juntos na tarde de quinta-feira no subúrbio de Chicago, onde Jennifer mora atualmente, e não estavam com pressa. Disseram-nos que o casal caminhou pela vizinhança por cerca de 90 minutos … de braços dados, parecendo tão aconchegantes como sempre.

As pessoas da área nos disseram que viram mais de J Hud esta semana. Ela filma seu talk show sindicalizado em LA, mas com a greve dos roteiristas em pleno andamento, ela tem tempo para relaxar em casa com o marido.