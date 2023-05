Jennifer Lopez brilha no Instagram com rosto natural ‘lindo’ ao explicar rotina de maquiagem para o Met Gala

Jennifer Lopez atordoado com o Gala do Met 2023. Ela foi recebida no tapete vermelho pelos cliques e flashes brancos das câmeras presentes enquanto centenas de fotógrafos tentavam tirar uma foto da deslumbrante celebridade. A cantora posou sem Ben Affleck– em um vestido de corte aberto de tirar o fôlego Ralph Lauren que expôs suas costas e seu belo tom de pele.

Antes do evento, a estrela de ‘Shotgun Wedding’ compartilhou com seus seguidores no Instagram como se preparou, explicando sua rotina de beleza em detalhes.

Ela usou produtos de sua empresa JLO beleza, começando com o soro de beleza livre de maquiagem multi-hifenizado, que a própria JLo descreveu como o “santo graal”, antes de aplicar seu SPF para garantir que ela esteja protegida pelos raios UV.

“Acho que as pessoas pensam em mim como bronzeada e sempre no sol e coisas assim, mas a verdade é que não tomei muito sol. Eu faço autobronzeador, bronzeadores e todo tipo de coisa assim. Mas nada de sol e protetor solar todos os dias”, ela explicou enquanto aplicava seu JLO Beauty That Big Screen Broad Spectrum SPF 30 Moisturize.

O maquiador da cantora então explicou as dicas e truques usados ​​para o visual de Met Gala de Jen. “Foi tudo sobre como manter a maquiagem sensual e etérea e deixar sua beleza natural brilhar através da maquiagem”, disse Ash K Holm.