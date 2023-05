Jennifer Lopez e Ben Affleck acabam com rumores de encrenca e aparecem românticos nas ruas da Califórnia

Tcasal do momento, Jennifer Lopez e Ben Affleck, pareciam muito amorosos nas ruas de Os anjos após rumores de que o casal estava passando por uma crise.

Há alguns dias foi divulgado um vídeo onde Affleck bate a porta do carro depois que JLO entra, isso rendeu muitos comentários negativos e a primeira coisa que se pensou é que o ator está cansado do relacionamento.

Mas o casal apagou qualquer boato, alguns dias atrás eles foram flagrados enquanto caminhavam pelas ruas de Los Angeles, Affleck e Lopez deu as mãos, sorriu e beijou em todas as oportunidades. Os dois pareciam muito felizes.

Ben Affleck fica irritado com espectador filmando ele e J-LoTK/@moviemaniacs

Jennifer Lopez teme que ela e Ben Affleck se separem novamente por causa de paparazzi

As últimas interações entre o casal em público nos deram uma pequena ideia do que Ben Affleck está passando com sua nova esposa. Na semana passada, houve alguns momentos importantes que revelaram o que realmente pode estar acontecendo entre esses dois em particular.

A primeira interação foi uma porta batendo de Ben para Jennifer quando um paparazzi se aproximou do casal para fotografá-los. Affleck não parecia estar de muito bom humor, nem estava durante a estréia de ‘The Mother’, estrelado por sua esposa.

A certa altura, Ben parece mais agitado do que o normal e grita com Jennifer Lopez na frente de todos. Eles estavam no tapete vermelho quando discutiram e causaram comoção na internet.

‘The Mirror’ acabou de ter uma especialista em linguagem corporal, Judi James, ela disse que Jennifer na época culpou a mídia que o cerco de que foram vítimas de problemas causados ​​na primeira vez que ela teve um relacionamento com Affleck. E agora que os paparazzi estão atrás deles, ela teme que a situação se repita.