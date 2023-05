Jennifer Lopez e sua mudança radical: ela surpreende com uma tatuagem de braço espetacular e novo penteado

Jennifer Lopez volta a triunfar em seu lado como atriz graças a The Mother, fazendo com que sua versão feminina de John Wick se torne um dos maiores sucessos da Netflix nos últimos anos.

Uma história de ação ao estilo Jason Bourne com nuances dramáticas que busca manter o espectador grudado no sofá, entre tiroteios, cenas de combate corpo a corpo e explosões, mas vale notar como, aos 53 anos, ele se exibe a sua figura e como mostra o abdómen no filme, onde nos deixa a todos maravilhados.

Mas agora, durante as filmagens do novo filme que ela está filmando, ‘Unstoppable’, uma foto de Jennifer Lopez com um novo visual e tinta de cabelo se tornou viral.

A atriz deixou para trás o cabelo loiro com mechas e mudou para o castanho escuro, deixando o cabelo comprido e um tanto despenteado.

Ela surpreendeu com sua nova tatuagem

Mas o que, sem dúvida, causou mais comoção nas redes sociais foi a grande tatuagem da crucificação de Jesus Cristo na parte superior do braço direito, que é muito semelhante ao desenho de uma cruz que Ben Affleck também tem no braço direito.

Embora se especulasse que poderia ser mais uma tatuagem em conjunto com o marido, a situação é bem o contrário, pois se trata de um desenho falso que a atriz teve que capturar no braço para sua nova personagem no filme Unstoppable, filme sendo produzido por Ben Affleck e seu amigo, Matt Damon.