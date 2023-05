Jennifer Lopez sobre a maternidade: eu sou a policial má

Jennifer Lopez é uma das pessoas mais populares do mundo e, embora muitos achem que tudo é maravilhoso na vida de uma celebridade, ela também pode passar por momentos difíceis em sua vida pessoal.

A atriz acaba de apresentar seu último filme ‘Um casamento explosivo’, e já falou sobre ele e também sobre questões mais íntimas como a relação que mantém com os gêmeos de 15 anos, Max e Emme, fruto do casamento com cantor Marc Anthony.

“Lembro-me de minha mãe dizendo para mim: ‘Sou sempre o cara mau, tenho que disciplinar você'”, lopez contou ao ‘The View’ sobre sua mãe, Guadalupe Rodriguez.

“E há alguma verdade nisso. Você recebe um pouco do peso disso.”

Dificuldades com adolescentes

A cantora de 53 anos admite que agora está em um momento em que tenta integrar sua família à de seu atual parceiro, o diretor e ator Ben Affleck.

Affleck tem três filhos com a ex-mulher, Jennifer Garner: Violet, 17, Seraphina, 14, e Samuel, 11. Ela confessa que é um momento muito complicado para os filhos.

“Estou experimentando isso agora, você sabe que todos nós experimentamos isso pela primeira vez com nossos próprios filhos”, explicou Lopez.

“E você fica tipo, ‘Oh, é disso que ela estava falando.’ Este é o momento em que seus filhos não querem falar com você e estão meio que se separando de você.

“E é tudo necessário. E intelectualmente, eu entendo, mas meu coração, meu coração dói.”

mãe famosa

No entanto, não é a primeira vez que a cantora fala sobre seu vínculo com os filhos, já tendo feito isso no ‘The Ellen DeGeneres Show’ em fevereiro de 2022.

“Eles amam [having a famous mother] e eles não. Acho que eles estão muito orgulhosos. Eles me amam, eu os amo”, lopez disse.

“Nós três somos super, super próximos. Mas acho que é uma coisa que as pessoas sabem quem é sua mãe.

“Eles estão navegando nisso. Eles são adolescentes agora. Seus amigos sabem das coisas.”