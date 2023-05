Jennifer Lopez teme que ela e Ben Affleck possam se separar novamente devido a paparazzi

Back quando eles namoraram pela primeira vez, Ben Affleck simplesmente não conseguia acompanhar o frenesi da mídia em torno dele e Jennifer Lopez e decidiu terminar seu relacionamento. Os paparazzi continuaram cercando o casal a cada chance que podiam e depois de mais de 20 anos, nada realmente mudou. Ben e JLo decidiram dar mais uma chance ao amor e até se casaram secretamente em Las Vegas. Mas as interações mais recentes entre o casal em público nos deram uma pequena ideia do que Ben Affleck está passando com sua nova esposa. Na última semana, houve alguns momentos importantes que revelaram o que realmente poderia estar acontecendo entre esses dois em particular.

Ben Affleck fica irritado com espectador filmando ele e J-LoTK/@moviemaniacs

A primeira interação foi Ben batendo a porta na cara de Jennifer enquanto um paparazzi estava perto do casal enquanto tirava fotos. Affleck não parecia de bom humor, como não parecia durante a estréia de ‘The Mother’, onde sua esposa estrela. Em um determinado momento, Ben parece mais agitado do que o normal e grita com Jennifer Lopez na frente de todos. Eles estavam no tapete vermelho quando isso aconteceu e enviou ondas de choque pela Internet. Aparentemente, Ben Affleck está começando a mostrar comportamentos semelhantes desde a época em que namorou Jannifer Lopez. Não é difícil entender que Ben Affleck quer mais privacidade do que consegue.

Jennifer Lopez e Ben Affleck fazem as pazes com beijo público na première de The Mother

JLo teme que Ben Affleck pague a fiança

O Mirror acabou de ter um especialista em linguagem corporal falando sobre as interações de Ben Aflfeck e Jennifer Lopez. Judi James está convencida de que essas duas explosões podem ser uma indicação de que o casal pode estar fadado a não durar muito tempo. Aqui está a análise que Judi fez: “A separação anterior deixou Jennifer ‘com o coração partido’ e ela sugeriu que ‘estar sob o cerco’ da imprensa causou um problema para eles como casal, então ver Ben ficar irritado o suficiente para bater a porta do carro porque eles ‘ser fotografado juntos tomando café não é uma boa aparência. O incidente da porta do carro aconteceu depois de alguns momentos muito doces entre o casal quando eles saíram para tomar um café.

Judi acrescentou: “Ben caminha na frente de Jennifer e seu humor parece ter mudado. Ele abre a porta do carro para ela, mas não consegue olhar para ela quando ela entra, embora ele olhe antes de fechar a porta. o gesto parece dramático e raivoso, embora qualquer irritação pareça ser causada e dirigida aos fotógrafos, com quem ele continua a se comunicar e gesticular assim que chega ao seu lado do carro. ‘ difícil, o que poderia preocupar Jennifer se houvesse uma repetição das pressões que levaram ao cancelamento do primeiro noivado e casamento.”