Jerry Springer é enterrado em Chicago, tributo público em andamento

Fontes com conhecimento direto nos dizem que o lendário apresentador de talk show – que morreu semana passada depois de uma batalha contra o câncer pancreático – foi enterrado no domingo em um subúrbio de Chicago. Somos informados de que havia um grupo relativamente pequeno de pessoas presentes na cerimônia.

Nossas fontes nos dizem que será um evento gratuito e aberto ao público em geral. No momento, os organizadores estão planejando quantas pessoas podem comparecer – por enquanto, nos disseram que eles estão prevendo deixar cerca de 500 pessoas dentro do local.

Quanto ao que as pessoas podem esperar durante esta próxima cerimônia … nossas fontes dizem que será uma boa visão geral de sua vida e legado dentro e fora do trabalho – que tocou comunidades de todas as esferas da vida, da política ao entretenimento e apenas sobre tudo no meio.