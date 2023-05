Jessica Alba provoca Sauce Gardner e Aaron Rodgers em jogo dos Knicks

Jessica Alba recentemente deu um soco despreocupado em Molho Gardner e Aaron Rodgers após o encontro com o New York Knicks.

O fato ocorreu durante uma recente Knicks jogo, onde Gardner e Rodgers foram vistos se encontrando com o dono do time, James Dolan.

Alba, que também estava presente no jogo, foi às redes sociais para compartilhar uma foto sua com Dolan.

“Risos. Entendo totalmente como esse garoto Sauce conseguiu esse nome, ele disse para minha garota [actress Lizzy Mathis] ‘Como posso ser pega quando sou a pegadinha’, ela postou.

“Mas, com toda a honestidade, ele foi realmente muito educado com seu pai @AaronRodgers12 e todos os outros na sala. Foi um prazer conhecê-lo @iamSauceGardner.”

“Droga, já se passaram 2 dias e você ainda se lembra do que eu disse, palavra por palavra.

“Não, mas eu me diverti muito com você, @ElizabethMxo, e meu acompanhante Loll @AaronRodgers12.”

par inesperado

Para quem não conhece Gardner e RodgersGardner é um cornerback em potencial altamente elogiado que recentemente se declarou para o NFL rascunho.

Rodgers, por outro lado, é um quarterback estrela para o Green Bay Packers.

Não está claro qual foi o propósito de seu encontro com Dolan, mas gerou rumores e especulações entre os fãs dos Knicks.

Resposta mista às piadas de Alba

As postagens de Alba geraram reações mistas dos fãs nas redes sociais, já que alguns acharam suas piadas divertidas, enquanto outros acharam que ela estava sendo desrespeitosa com os dois atletas.

No entanto, vale a pena notar que as postagens de Alba provavelmente foram feitas de bom humor e ela não teve a intenção de ofender ninguém.

Embora as postagens de Alba possam ter sido feitas como piadas inofensivas, elas servem como um lembrete do intenso escrutínio que acompanha o fato de estar sob os olhos do público.