Jessica-Rose Clark e outras duas não estão mais no elenco do UFC

Um trio de lutadores que perdeu no UFC Charlotte não faz mais parte do elenco da organização.

Jessica-Rose Clark, Ji Yeon Kim e Chase Sherman, que sofreram derrotas no evento no último sábado, foram dispensados ​​ou não renovaram após o último contrato, disse uma pessoa com conhecimento do assunto ao MMA Brigando. A conta do Twitter baseada em algoritmo UFC Roster Watch também confirmou as remoções da lista.

O veterano peso-galo Clark esperava quebrar uma derrapagem de duas lutas contra Tainara Lisboa. A australiana, de 35 anos, lutou cedo com a trocação da adversária e finalizou com um mata-leão no minuto final da luta.

Clark lutou muito contra as lesões dentro e fora da jaula, sofrendo uma luxação do cotovelo em sua aparição anterior, quando ela finalizou uma chave de braço contra Julia Stoliarenko. Ela derrotou Sarah Alpar em uma aparição em 2020, mas rasgou seu ACL, exigindo uma dispensa de mais de um ano.

A derrota de Kim no UFC Charlotte veio com consideravelmente mais controvérsia. A peso-mosca de 33 anos perdeu por decisão técnica depois que uma joelhada ilegal que ela acertou resultou na dedução do segundo ponto, depois que o primeiro foi deduzido por trocação após o fim do segundo round. A derrota foi a quinta seguida de Kim no octógono.

O veterinário peso-pesado Sherman perdeu na decisão unânime para Karl Williams naquele que foi seu segundo revés consecutivo. O resultado o deixou em 2 a 6 no octógono em sua carreira no UFC.