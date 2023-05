Jets HC Robert Saleh cita Tom Brady enquanto defende Aaron Rodgers

Jatos de Nova York treinador principal Robert Saleh usado aposentado NFL quarterback Tom Brady como exemplo ao defender Aaron Rodgers‘ lista de desejos do jogador durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira.

Saleh, 44, rebateu os críticos que dizem que Rodgers está controlando a franquia porque eles contrataram ex-receptores do Packers Allen Lazard e Randall Cobbe jogador de linha ofensiva Billy Turner. Jatos também adquiridos Odell Beckham Jr.., outro nome na lista do QB dado ao time antes da troca de Green Bay.

“Vou tentar dizer isso o mais respeitosamente possível. não estou atacando ninguém“, disse Saleh. “Eu acho que é uma narrativa tola no que diz respeito à lista de desejos. Digo isso porque há 32 times na NFL e é uma prática comum quando há mudanças, quando você tem uma nova comissão técnica, quando você tem novas pessoas chegando, você cerca essas pessoas com pessoas com as quais elas estão familiarizadas”.

Saleh destacou como o novo coordenador ofensivo Nathaniel Hackett também está familiarizado com Lazard, Cobb e Turner.

“Tudo está sendo atribuído ao quarterback. Não é só ele”, disse Saleh. “Hackett tem algo a dizer sobre isso. Ele ama Lazard, ama Randall. Ele levou Billy Turner com ele para Denver, queria ele aqui. Claro, você vai cercar um treinador com pessoas que ele sente que serão capazes de plantar o Toda essa narrativa de tudo o que as pessoas estão tentando colocar no quarterback, acho que está cansada. É prática comum na NFL.”

Saleh compara Brady a Rodgers

Saleh continuou dizendo que até ele tinha uma lista de desejos antes de ingressar em Nova York e citou Brady para apontar que todo mundo pede pessoas em quem confia.

Brady, 45, ganhou um Super Bowl em sua primeira temporada com o Tampa Bay Buccaneers graças ao fato de a franquia ter escolhido os jogadores que ele queria.

“Eu tinha uma lista de desejos – Solomon Thomas, Marcel Harris, DJ Reed, Kwon Alexandercaras com quem trabalhei que estão muito familiarizados com nossas mensagens, muito familiarizados com nosso esquema e podem entrar e jogar”, disse Saleh. “Droga, Tom Brady vai para Tampa e consegue [Rob] Gronkowski e Antonio Brown. É muito comum caras novas quererem caras antigas, poder entrar e ajudar a acelerar a instalação de um programa.”

Saleh também falou sobre Rodgers ser o maior profissional e sobre o quarterback abraçar a cidade. Recentemente, ele participou de um New York Knicks quadra de jogo com novo companheiro de equipe jardineiro de molho.