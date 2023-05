Jim Brown morto aos 87 anos, lendário jogador de futebol

“É com profunda tristeza que anuncio a morte de meu marido, Jim Brown. Ele faleceu pacificamente ontem à noite em nossa casa em Los Angeles. Para o mundo, ele era um ativista, ator e estrela do futebol. Para nossa família, ele era um amor e maravilhoso marido, pai e avô. Nossos corações estão partidos”, disse-nos a esposa de Jim, Monique Brown.

Brown, uma escolha na primeira rodada em 1957 (6º no geral), ganhou 3 prêmios NFL MVP. Jim foi nomeado para 8 times First Team All Pro ao longo de sua incrível carreira. Ele liderou a NFL em corridas 8 vezes e em touchdowns corridos, 5. Ele ganhou um campeonato em 1964.

Brown, cujo número 32 foi aposentado pelos Browns, foi introduzido no Hall da Fama do Futebol Profissional em 1971… e no Hall da Fama do Futebol Americano Universitário em 1995. Ele também é membro do Lacrosse HOF.