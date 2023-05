Jimmy Buffett é hospitalizado e forçado a cancelar show na Carolina do Sul

Jimmy Buffett está fazendo uma pausa em um show na Carolina do Sul no último minuto … enquanto ele é tratado em um hospital por algo que requer “atenção imediata”.

O cantor veterano compartilhou uma nota na quinta-feira em seu site oficial, dizendo aos fãs que foi forçado a cancelar seu show em Charleston. Ele deveria subir ao palco com sua banda Coral Reefer no sábado à noite, mas tudo mudou quando ele foi ver um médico.

Jimmy diz: “Eu tive uma mudança repentina de planos esta semana que afetou a todos nós. Dois dias atrás, eu estava voltando de uma viagem para as Bahamas… e ansioso para chegar a Charleston. Eu tive que parar em Boston para um check-up, mas acabou voltando ao hospital para tratar de alguns problemas que precisavam de atenção imediata”.

O ídolo de cabeças de papagaio em todos os lugares acrescenta … “Envelhecer não é para maricas, eu prometo a você. Eu também prometo a você que, quando eu estiver bem o suficiente para atuar, é isso que estarei fazendo na terra de Ela -Sopa de caranguejo. Todos vocês tornam minha vida mais significativa e realizada do que eu jamais teria imaginado como um garotinho cabeçudo sentado à beira do Golfo do México.