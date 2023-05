Jimmy Butler garante que o Heat eliminará o Celtics no jogo 6

Tele calor de Miamia outrora imponente vantagem de 3 a 0 sobre o celtas de Boston foi reduzida a um único jogo.

O celtas explodiu o Aquecer na quinta-feira para enviar as finais da Conferência Leste de volta para Miami para um jogo 6 na noite de sábado. Mas, apesar da derrota de 13 pontos no jogo 5, a superestrela do Heat Jimmy Butler não parece nem um pouco perturbado, já que seu time enfrenta algumas adversidades após derrotas consecutivas.

Butler: “Vamos ganhar o próximo jogo”

Mordomoque marcou apenas 14 pontos na derrota no jogo 5, falou com a mídia após o jogo e discutiu o que o Aquecer precisam fazer para encerrar a série em sua casa.

“Temos que começar melhor os jogos, só dificultar para eles. Eles estão em um ritmo desde o início do jogo”, disse. “Mas sempre nos manteremos positivos, sabendo que podemos – e iremos – vencer esta série.”

Butler também falou sobre a necessidade de consistência, que o Heat realmente encontrou em Kaseya Center nesta pós-temporada. Miami está 6-1 em casa nos playoffs.

“Vai ser só sorrisos”, disse ele. “Vamos manter isso muito, muito, muito consistente, sabendo que vamos vencer o próximo jogo.”

Heat perdeu 3 jogos de eliminação nesta pós-temporada

Miami montou uma pós-temporada dominante, especialmente como a 8ª cabeça-de-chave no Leste. Mas o Aquecero recorde de uma chance de fechar uma série pode não inspirar tanta confiança quanto Mordomo está projetando.

O Heat precisou de duas tentativas para eliminar o New York Knicks em seis jogos nas semifinais da conferência, e eles desperdiçaram suas duas primeiras chances de nocautear o atual campeão da conferência celtas nesta rodada. Boston venceu o jogo 4 em Miami também, dando ao Heat sua única derrota em casa nos playoffs até o momento.

treinador de calor Erik Spoelstra vai esperar ter guarda atirador Gabe Vincent de volta para o jogo 6. vicente torceu o tornozelo no jogo 4 e provou ser uma grande derrota para o Miami na derrota de quinta-feira à noite.