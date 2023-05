Jimmy Butler ri por último na batalha de Grant Williams, Heat novamente chateado Celtics

Tele calor de Miami (8) derrotou o celtas de Boston (2) Sexta-feira à noite no TD Garden no Jogo 2 das finais da Conferência Leste na Eliminatórias da NBA de 2023 para assumir a liderança da série por 2 a 0. Jimmy Butler deu a última risada Grant Williamsque decidiu cutucar o urso no final do quarto período.

Butler, 33, e Williams, 24, se enfrentaram quando o último falou mal do primeiro após um triplo feito sobre ele, mas a estrela do Heat voltou direto para o banco do Celtics.

Nostradamus Corgi está de volta: aqui estão as escolhas do AirCorg para as finais da conferência da NBATK/@aircorg

Após a altercação, que ocorreu depois que Williams fez falta a Butler em um jumper feito, o Miami começou uma corrida de pontuação de 24-9 para terminar o jogo 2 com uma vitória de seis pontos.

Butler terminou a noite com 27 pontos em 12 de 25 arremessos do chão. Ele errou sua única tentativa de profundidade, mas somou três roubos de bola e dois bloqueios. Williams marcou apenas nove pontos.

caleb martin contribuiu para a vitória com 25 pontos fora do banco, enquanto Bam Adebayo somou 22 pontos e 17 rebotes.

Celtics em apuros depois de explodir na liderança

Superestrelas do Celtics Jayson Tatum (34) e Jaylen Brown (16) combinados para 50 pontos, mas esfriou no frame final, permitindo aos visitantes completar a reviravolta.

Tatum, 25, arremessou 3 de 10 além do arco, adicionando 13 rebotes e oito assistências.

Brown, 26, acertou 1 de 7 de fora do perímetro e conseguiu apenas quatro rebotes e três assistências. Robert Williams marcou 13 pontos e Malcolm Brogdon acrescentou mais 13 fora do banco. Derrick Whiteparte da rotação do banco de três homens pelo treinador principal Joe Mazzullasomou 11 pontos.

Boston está com problemas, já que as finais da Conferência Leste vão para Miami para o jogo 3 e o jogo 4, começando no domingo. A única derrota em casa na pós-temporada para o Heat foi no torneio play-in contra o Atlanta Hawks.