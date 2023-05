Jimmy Butler tonto após o Heat assumir a liderança da série sobre o Knicks no jogo 3

EUuma série de baixa pontuação com baixas porcentagens de arremessos, tanto de campo quanto de três pontos, calor de Miami aproveitou ser um pouco melhor para fazer o New York Knicks parecer completamente ineficaz no ataque. O Miami venceu o jogo 3 das semifinais da Conferência Leste com um placar de 105 a 86, ganhando uma vantagem de 2 a 1 que pode influenciar definitivamente o resultado desta partida.

Além da porcentagem de arremessos de campo de 38,9% do Heat e da porcentagem de três pontos de 21,9%, Spoesltra’s O esquema se adaptou ao estilo de jogo duro dos Knicks, e o Miami os está vencendo em seu próprio território: jogo duro embaixo da cesta. Em todos os três jogos da série, o Heat superou o Knicks, incluindo 50 rebotes contra 48 do Knicks neste jogo, embora o Knicks tenha tido 14 rebotes ofensivos contra 13 do Heat.

Jimmy Butler liderou o ataque do Heat com 28 pontos, seguido por Max Strus com 19 e Bam Adebayo com 17 e 12 rebotes. Apesar de nada espetacular, a pressão defensiva do Miami pode dar a eles uma chance de brigar pelo campeonato.

Estrelas de Miami intensificam e esmagaram a jogabilidade dos Knicks

Para os Knicks, O desempenho de Miami foi impressionante: 20 pontos e 8 assistências de Jalen Brunson14 pontos de RJ Barrette 10 e 15 pontos de Josh Hart e 14 rebotes de Júlio Randle, respectivamente. Na verdade, o banco dos Knicks marcou apenas 12 pontos de Immanuel Quickley, 8 de Quentin Grimes e 5 de Obi Toppin.

O jogo duro na pintura e a longa história de rivalidade entre as duas franquias de repente começaram a esquentar um jogo que não significava mais nada quando o centro reserva de Miami, Cody Zeller, empurrou Julius Randle para fora da quadra, provocando uma série de empurrões entre Isaiah Hartenstein e Kyle Lowry.

A série atualmente está a favor do Heat, mas os Knicks não vão facilitar, e isso pode gerar novos atritos entre os jogadores, reacendendo a rivalidade que existia entre as duas franquias há duas décadas.

Vale destacar que os Knicks eram os favoritos da série como quinto cabeça-de-chave, enquanto o Miami vinha do play-in e já havia eliminado o cabeça-de-chave Milwaukee Bucks.