Joana Sanz é expulsa de casa de Dani Alves

Adepois Joana Sanz deixou claro que ela mudou de Daniel Alvesque está preso porque está sendo investigado por um suposto estupro, ela agora está sendo forçada a deixar a propriedade do jogador de futebol.

Embora o divórcio ainda não tenha sido assinado, a modelo explicou por meio de suas redes sociais que está se afastando do jogador e não mora mais na casa que dividia com o brasileiro.

No entanto, está a ser noticiado pelo programa ‘Fiesta’ do Telecino que Joana Sanz não teve a opção de ficar na casa da brasileira, tendo sido instada a fazer as malas.

“Se ela não assinasse um acordo de confidencialidade, teria que sair de casa”, dizia o programa sobre Joana Sanzsituação de.

É por esta razão que Joana Sanzsegundo ‘Fiesta’, se mudou, pois não queria assinar nenhum acordo desse tipo.

Está sendo afirmado que Dinora Santanaa mãe de Daniel Alves‘ crianças, foi quem fez este pedido a Joana Sanz e, segundo a Telecinco, ao não assinar foi obrigada a sair de casa “imediatamente”.

A nova vida de Joana Sanz

O programa deixou claro que, embora Joana Sanz não expressou nenhuma opinião sobre Daniel Alveso relacionamento deles está mais do que acabado.

Quanto ao processo de divórcio, a modelo iniciou os trâmites e está preparada para o levar até ao fim, apesar de o futebolista se ter recusado, por enquanto, a assinar os documentos para dar início ao processo legal.

Enquanto isso, ‘Fiesta’ anunciou que a modelo e empresária se mudaria para Madrid para viver.

Além disso, a modelo pode ter iniciado um novo relacionamento com um empresário. A Telecinco a definiu como uma “nova esperança”.