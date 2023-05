Jodi Benson, a voz original de Ariel da Pequena Sereia, diz que Halle Bailey deslumbra em nova versão

Da adaptação live-action de isney de seu amado clássico animado, A pequena Sereia, está programado para chegar aos cinemas em 26 de maio, e os fãs não poderiam estar mais animados. O filme, dirigido por Rob Marshall e produzido por lin manuel mirandaapresenta um elenco repleto de estrelas, incluindo Halle Baileyque interpreta o papel principal de Ariel.

A escalação de Bailey como a amada princesa sereia inicialmente gerou polêmica, com alguns fãs expressando sua decepção e raiva por uma atriz negra ter sido escolhida para interpretar a personagem. No entanto, muitos outros, incluindo a voz original de Ariel, Jodi Bensonapoiaram Bailey e elogiaram seu desempenho.

Na recente estréia do filme apenas para convidados em Hollywood, Califórnia, Benson não teve nada além de palavras gentis para a interpretação de Bailey do personagem icônico. Durante uma entrevista com Entretenimento hoje à noiteBenson compartilhou: “Ela é brilhante. Eu amo que ela tenha uma pureza de coração e um espírito puro. Você pode ver essa vulnerabilidade, bravura e coragem surgindo, e é lindo. Estou tão emocionado por ela, e eu Estou tão orgulhoso dela.”

Benson não foi a única ex-princesa da Disney a mostrar apoio a Bailey. Atriz Anika Noni Roseque dublou a personagem Tiana no filme da Disney A princesa e o Sapotambém elogiou o desempenho de Bailey, dizendo: “Ela tem um espírito gentil e não acho que isso vá mudar.”

Halle espera ser uma inspiração para as meninas

O elenco de Bailey é um momento significativo para a representação em Hollywood, já que ela é a primeira atriz negra a interpretar uma princesa da Disney em uma adaptação live-action. Em entrevista com Teen VogueBailey compartilhou o quanto significou para ela poder interpretar Ariel e inspirar outras jovens que se parecem com ela.

“A representação é importante”, disse Bailey. “É algo que eu não tive enquanto crescia e adoraria ter tido. Então, o fato de eu ser uma pequena sereia negra, me sinto honrado. Estou animado por todos os pequenos negros garotas para ver e se inspirar.”

Apesar da reação inicial, o desempenho de Bailey e a empolgação geral com o filme mostraram que o público está pronto para uma representação mais diversificada em Hollywood. Com um elenco talentoso, belas músicas e uma história atemporal, A pequena Sereia certamente será um sucesso quando chegar aos cinemas em 26 de maio.