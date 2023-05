Joe Biden diz a jornalista na reunião de cúpula do G7 para ‘calar a boca!’

On sábado, presidente dos EUA Joe Biden silenciou um jornalista que tentou lhe fazer uma pergunta enquanto ele respondia outra durante uma reunião com a mídia.

Ao se encontrar com o primeiro-ministro australiano Antonio Albanese na cúpula do G7 que está sendo realizada na cidade japonesa de Hiroshima, Biden respondia a uma pergunta sobre negociações com a oposição republicana para suspender o teto da dívida.

Quando outro jornalista tentou intervir, Biden Ficar de saco cheio.

“Cala a boca, ok, obrigado,” Biden declarou.

O presidente já teve incidentes com a imprensa no passado, por exemplo, respondendo a repórteres com a frase “me dê um tempo” quando questionado sobre perguntas difíceis.

Biden acredita que um calote da dívida pode ser evitado

Em termos BidenDas opiniões reais de sobre a questão do teto da dívida, ele expressou confiança de que pode chegar a um acordo com a oposição republicana para suspender o teto da dívida.

Ele confirmou isso em seu encontro com a imprensa, no início de sua conversa com o primeiro-ministro da Austrália.

Após as palavras de abertura dos dois líderes, Biden foi questionado por um repórter se estava preocupado com as negociações com os republicanos.

“De jeito nenhum”, foi sua resposta confiante.

Acrescentou ainda que este tipo de negociação passa por diferentes “fases”, insistindo que se as primeiras reuniões não forem produtivas as próximas poderão ser.