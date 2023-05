Joe Burrow deveria copiar o modelo salarial de Tom Brady se quiser vencer o Super Bowl, diz Rob Gronkowski

Szagueiro alcatrão Joe Burrow tem sido um grande sucesso para o Cincinnati Bengals, levando-os a dois jogos do campeonato da AFC em apenas três anos. Com sua próxima extensão de contrato, que deve ser substancial, Burrow está entrando em uma fase crucial de sua carreira profissional. Para fornecer orientação durante este momento importante, o lendário tight end Rob Gronkowski recentemente compartilhou sua sabedoria com ele.

Gronkowskiconhecido por seu mandato com o Patriotas da Nova Inglaterra e Tampa Bay Buccaneers, jogou ao lado de alguns dos maiores jogadores da história da NFL. Entre eles estava Tom Bradyconhecido não apenas por seus sete anéis do Super Bowl, mas também por fazer contratos de equipe para facilitar a contratação de melhores jogadores.

Então, que conselho Gronk ofereceu a Joe Burrow? Gronkowski advertiu contra perseguir um grande contrato no valor de $ 10 milhões. Durante uma aparição no Up & AdamsGronk enfatizou a importância de seguir o Tom Brady rota e focando na construção de um talentoso elenco de apoio ao seu redor.

Gronkowski elogiou a habilidade de Burrow de ler o ataque perfeitamente, comparando-o a um jovem Brady saindo da LSU. Ele destacou o desejo do quarterback de ter companheiros de equipe talentosos e enfatizou o valor de fazer um acordo amigável com o quarterback para fortalecer as chances do time de disputar o Super Bowl:

“Se você tem bons companheiros de equipe ao seu redor, está construindo seu legado, estará na disputa do Super Bowl, possivelmente ganhará um Super Bowl, em seu currículo em breve e, em seguida, fará um acordo amigável para o quarterback. Quero dizer, qual é a diferença entre 47-48 milhões ou 53-54 milhões quando o próximo cara mais alto do seu time está sendo pago apenas na casa dos 20?”

Burrow acredita que Bengals pode vencer o Super Bowl com ele

GronkowskiA sugestão de Burrow para Burrow é considerar sua abordagem nas negociações contratuais, com foco em redefinir o mercado de zagueiros e priorizar o sucesso da equipe. Burrow já havia expressado sua crença de que o Bengals Super Bowl a janela está sempre aberta com ele no comando, e Gronkowski o encoraja a levar essa mentalidade em consideração.

Em recente coletiva de imprensa, Toca também enfatizou a importância de pagar bem seus companheiros de equipe, mencionando especificamente os wide receivers Tee Higgins e Ja’Marr Chase. Reconhecendo suas contribuições para o sucesso do time, Burrow destacou a necessidade de jogadores talentosos ao seu redor, enfatizando que mesmo o melhor zagueiro precisa de um forte elenco de apoio.

Os próximos dias revelarão o tamanho do novo contrato de Burrow e o compromisso do Bengals em construir uma equipe competitiva em torno dele.