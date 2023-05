Joe Burrow, do Cincinnati Bengals, está a caminho de se tornar o jogador mais bem pago da NFL

Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow poderia se tornar o jogador mais bem pago da história da NFL. Toca, o 2020 Troféu Heisman vencedor e formado pela LSU, tornou-se um dos melhores zagueiros da liga. Depois de perder sua temporada de estreia devido a uma lesão, ele voltou em 2021 para levar o Bengals a Super Bowl LVIonde perderam por pouco para o Los Angeles Rams por 23-20.

Além disso, Toca é o único zagueiro com um recorde de vitórias contra o bicampeão do Super Bowl Patrick Mahomes, derrotando-o em 3 das 4 vezes que se enfrentaram. Como resultado, o Bengals já está negociando um contrato lucrativo que pode torná-lo o jogador mais bem pago da história.

da ESPN Jeremy Fowler comentou isso em Centro de Esportes: “Os Bengals iniciaram o processo de contratação de Joe Burrow. Eles iniciaram esse processo de negociação com Burrow e seus agentes. Agora, para um acordo tão complexo, haverá muitos altos e baixos. Provavelmente muitas contrapropostas, mas pelo menos a bola está rolando, e me disseram que o plano do Bengals é claro.”

Ele acrescentou: “Eles querem trancar Joe Burrow para que eles também possam se concentrar no núcleo. Tee Higgins é um receptor que eles consideram elite e gostaria de assinar uma extensão. Zagueiro Logan Wilson também. Portanto, um verão muito movimentado e caro para o Cincinnati Bengals.”

Joe pode ganhar US$ 52 milhões por temporada

De acordo com Fowler, se Burrow seguir a tendência dos recentes acordos de quarterback, o jogador de 26 anos pode estar ganhando mais $ 52 milhões por temporada, o que é mais do que Baltimore Ravens quarterback Lamar Jackson teria procurado.

Claro, a diferença é que Burrow já participou de sete jogos do playoff, vencendo cinco deles. Suas duas únicas derrotas foram por um field goal de diferença, então Cincinnati está a apenas algumas peças de distância de desafiar o chefes como o time mais dominante da AFC.