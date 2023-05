Joe Burrow: O próximo ‘Dexter’? Trey Wingo revela história chocante da infância

Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow é conhecido por manter a compostura quando está sob pressão.

Aparentemente, esses atributos fazem parte de sua personalidade desde criança. Rede de futebol profissional analista da NFL Trey Wingo recentemente compartilhou uma história sobre a infância de Burrow que pode lançar alguma luz sobre seu temperamento.

Com apenas nove anos, Toca estava jogando em um time de basquete AAU que estava perdendo por oito pontos com 30 segundos restantes no relógio.

Toca levou sua equipe a uma vitória surpreendente marcando nove pontos consecutivos, incluindo sete lances livres. Wingo ficou impressionado com a capacidade de Burrow de fique frio sob pressãomesmo em uma idade tão jovem.

O treinador de Burrow, que também era um professor de sociologia na Universidade de Ohio, teve algumas palavras interessantes para os pais de Burrow após o jogo. Ele sugeriu que o temperamento de Burrow poderia torná-lo um socorrista, como um policial ou bombeiro, ou mesmo um criminoso em série.

“Em outras palavras, sua pressão sanguínea não muda se ele está cortando a grama ou puxando pessoas para fora de um prédio”, disse Wingo. “Digo isso porque trabalho com pessoas e faço sociologia do crime. Graças a Deus ele não está usando seus talentos para o mal porque poderia ser tele próximo Dexter.”

O quarterback do Bengals, Joe Burrow, continua a retribuir por meio de sua fundação

Enquanto os pais de Burrow certamente estão aliviados que seu filho está usando seu foco para o bem no campo de futebol, ele também está causando um impacto positivo fora do campo. Através dele”Fundação Joe Burrow”, o quarterback e sua família ajudaram os necessitados em Ohio e Louisiana, onde jogou futebol americano universitário por LSU.

Nesta entressafra, Burrow ganhou as manchetes quando pagou as despesas médicas de 20 famílias que recebiam tratamento de saúde mental em Centro Médico do Hospital Infantil de Cincinnati. Sua fundação também se concentra em ajudar crianças e famílias com insegurança alimentar em Ohio e Louisiana.

Apesar da sinistra comparação de Wingo com o serial killer fictício do “dexter“, está claro que a atitude vencedora e o caráter forte de Burrow o serviram bem dentro e fora do campo.