Joe Fournier critica KSI, Misfits Boxing, planeja apelar de nocaute ‘nojento’

Joe Fournier planeja apelar de sua derrota por nocaute para KSI no evento principal do Misfits Boxing 7.

Fournier no sábado divulgou um comunicado no Instagram criticando KSI e a promoção de boxe influenciador por não considerar o resultado oficial uma desqualificação.

Na sequência que levou ao nocaute, KSI pareceu tocar a mandíbula de Fournier com o cotovelo, uma falta que provavelmente resultaria na derrota do influenciador que virou boxeador. Em vez disso, KSI foi declarado o vencedor depois que Fournier caiu na tela, inconsciente.

“Eu sabia que lutando contra o promotor haveria todos os ângulos a seu favor, mas chamar isso de nocaute em vez de desqualificação após uma cotovelada intencional é nojento!!! Fournier escreveu no Instagram. “Vamos apelar desta decisão na segunda-feira e espero que ambos [KSI and Misfits Boxing and Professional Boxing Association] faça a coisa certa e mostre sua integridade ao esporte do boxe!!”

Fournier posteriormente incluiu uma foto do tiro que o derrubou com a legenda: “Isso é um cotovelo, não um soco”.

Como observou Fournier, a Professional Boxing Association, uma organização de sanção terceirizada com sede no Reino Unido, estava encarregada de regulamentar o evento. Um pedido de comentário ao PBA não foi devolvido imediatamente, e os funcionários do Misfits não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

A vitória por nocaute de KSI foi abertamente questionada por veteranos de esportes de combate, bem como por seu rival Jake Paul, que escreveu no Twitter que a luta deveria ser considerada sem resultado ou desqualificada.