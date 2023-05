Joe Fournier critica KSI por ‘táticas sujas’ em luta de boxe: ‘Claramente, é intencional’

Enquanto Joe Fournier se deitava na tela, o árbitro em pé sobre a cabeça enquanto administrava uma contagem de 10, ele sabia que algo estava terrivelmente errado.

Segundos antes, o empresário de 40 anos que virou boxeador viu KSI balançar e errar com um soco seguido de uma cotovelada. O cotovelo acertou o flush, Fournier caiu e a luta foi interrompida. KSI comemorou a vitória por nocaute, apesar do chute ilegal que encerrou a disputa.

“Se você ver o replay, quando o gancho passar, estou olhando para a luva dele”, disse Fournier ao MMA Fighting na segunda-feira. “Eu sabia que a luva não me atingiu, porque eu estava olhando para ela. Meus olhos estavam abertos. Então a cotovelada veio depois disso, então obviamente eu sabia que não eram luvas. Eu sabia que era uma cotovelada.

“Eu pensei na verdade [the referee] ia desclassificá-lo, e aí ele começou a contar. Como o que? Foi quando tentei me levantar, mas fiquei um pouco tonta. Eu estava ganhando por nove, mas meus pés não estavam todos lá, e o árbitro parou, e eu fiquei tipo o que diabos? Voltei para o vestiário e assisti ao replay, e estava claro como o dia.”

O polêmico final encerrou o card do Misfits Boxing 7 em Londres. A atração principal deveria servir como o teste mais difícil do KSI, e um possível confronto se aproximava contra Tommy Fury. Em vez disso, sua vitória por nocaute foi imediatamente questionada quando os replays mostraram que foi uma cotovelada em vez de um soco que encerrou a noite de Fournier.

Posteriormente, KSI abordou sua decepção em um comunicado, reconhecendo que a vitória foi “manchada” pelo que chamou de “contato não intencional” com Fournier com o antebraço.

Fournier já recorreu do resultado junto à Associação de Boxeadores Profissionais; a decisão é esperada até 19 de maio. Mas ele zomba das palavras de KSI sobre o nocaute.

“Até onde eu vejo, ele definitivamente pegou um gancho embaixo do meu braço direito e acertou aquela cotovelada”, disse Fournier. “É uma jogada de Muay Thai, e ele treina naquela academia com toda a galera do MMA. Você não quer acusar as pessoas das coisas, mas estou muito surpreso de ver exatamente o que era, que era uma cotovelada de Muay Thai, pré-ensaiada. Ele está dizendo que foi um acidente. Não sei. Não me parece um.

“É tudo besteira***. Ele sabia que não tinha me batido, ele sabia que eu não estava machucada. Ele sabia que era um cotovelo limpo. Ele sabe o que fez. Obviamente, há uma máquina de relações públicas atrás dele que lhe diz o que dizer.”

Embora os replays mostrassem claramente o chute ilegal que encerrou a luta, Fournier ainda não consegue entender como o árbitro não viu em tempo real devido à sua posição.

“Se você olhar por trás, verá que ele dá um gancho com o braço esquerdo sob o meu braço direito e me empurra no cotovelo”, disse Fournier. “Se você realmente assistir na versão de trás, de costas para a câmera.

“O que é louco é que o árbitro está bem ali. Ele está bem ali. Ele está a menos de trinta centímetros de distância em um ângulo perfeito olhando para o cotovelo. Não sei o que ele estava olhando.

Por mais que KSI tenha dito que o golpe de cotovelo foi acidental, Fournier não acreditou. Isso é parte da razão pela qual ele espera que o PBA anule o resultado para uma desqualificação em vez de um no-contest.

“Pessoalmente, para mim, vejo isso como uma desqualificação porque ele claramente me deu uma cotovelada, e foi isso que encerrou a luta”, disse Fournier. “Se isso não tivesse acontecido, acho que estava entrando no meu ritmo. Nunca dei uma cotovelada assim por acidente, nem mesmo em um sparring. Quantas lutas você vê terminar com uma cotovelada assim? Nenhum. Então, claramente é intencional.”

Após o fim da luta, Fournier diz que suas preocupações imediatas foram efetivamente deixadas de lado para que KSI pudesse se preparar para um confronto com Fury, que estava sentado ao lado do ringue para o evento. Fury vem de uma vitória sobre Jake Paul, um dos maiores rivais da KSI nos últimos anos.

Fournier deseja que o confronto não tenha acontecido às suas custas.

“Isso é o que me irritou muito”, disse ele. “É tipo, eu não sou criança, você não pode me desrespeitar assim. Não sou um cara novo, de 16 anos, em minha primeira luta profissional. Estive na cena e era óbvio o que aconteceu, então eles estão apenas tentando varrer para debaixo do tapete, mas não vou permitir que isso aconteça.

“Eles estão tentando superar isso como, ‘Vamos torcer para que todos se esqueçam disso para que possamos lutar contra Tommy Fury e sermos pagos novamente’. Isso é tudo que eles estão pensando. Mas no final do dia, quando você é um lutador de alto nível, muitas pessoas que eu vi, até mesmo seus próprios fãs estão dizendo que é besteira ***. Como não falar sobre isso e como comemorar essa vitória? Os verdadeiros campeões não querem ganhar assim. Eles não querem ganhar trapaceando. Eu nem recebi um pedido de desculpas. Não é uma vitória no final do dia. É uma falta.

Idealmente, Fournier quer que a derrota seja removida de seu recorde (foi anunciada como uma luta de exibição) e ele gostaria de receber uma revanche contra o KSI, embora duvide que isso aconteça.

Fournier disse que já vê escrito na parede que eles provavelmente nunca mais se encontrarão, mesmo que uma revanche responda às perguntas remanescentes de seu primeiro encontro.

“Como você pode dizer que está me superando e o resultado teria sido o mesmo – é uma porcaria total”, disse Fournier. “Já falei que ele me acertou clean flush no primeiro round com um grande cruzado de direita, passei direto e sorri e disse vamos lá. É desse poder que você está falando? Acho que eles sabiam que não iam me tirar de lá e recorreram a táticas sujas. Não é nenhuma surpresa. Ele treina em uma academia de fundo Muay Thai. Ele não treina em uma academia de boxe.

“Ele é como se minha vitória estivesse manchada agora. Não, você está apenas tentando varrer algo para debaixo do tapete. Seja um homem [say], ‘Eu dei uma cotovelada nele, precisamos correr de volta.’ Eu já disse tudo bem, legal, se foi um acidente, corre atrás. Por que não executá-lo de volta? Eu gostaria de uma revanche. Mas esse cotovelo precisa ser levado à justiça. Cotovelo-gate, [but] eles vão querer passar para a próxima luta contra Tommy Fury e não vão querer revanche porque estão fingindo que nada disso aconteceu. Se eles não quiserem fazer uma revanche, talvez eu lute com Jake [Paul].”