Joe Giudice faz aparição surpresa durante reunião de ‘RHONJ’

Joe Giudice está de volta ao universo ‘Real Housewives’ depois de sua participação especial na reunião de Nova Jersey … onde ele estava procurando uma consulta cirúrgica, de todas as coisas!

O ex-aluno de ‘RHONJ’ ligou para sua ex-esposa Teresa no telefone assim que a primeira parte da reunião de 3 partes começou com o anfitrião Andy Cohen. Teresa e as outras donas de casa — Melissa Gorga, Margaret Josephs, Dolores Catânia, Jennifer Aydin, Rachel Fudadar Danielle Cabral — sementes surpreendidas.