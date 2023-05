Joel Embiid pisa na cabeça de Grant Williams na derrota do 76ers para o Celtics no jogo 3

Jayson Tatum marcou 27 pontos, Jaylen Brown tinha 23 e o celtas de Boston estragado Joel Embiidcoroação de MVP, vencendo o Philadelphia 76ers 114-102 na noite de sexta-feira para assumir uma vantagem de 2-1 na série semifinal da Conferência Leste. O jogo 4 é domingo na Filadélfia.

Embiid fez 30 pontos e 13 rebotes em seu segundo jogo após uma torção no joelho direito após receber seu troféu de MVP em uma cerimônia pré-jogo. Boston deu aos fãs do 76ers poucos motivos para torcer novamente.

“Neste ponto, tanto faz” Joel Embiid sobre perder o prêmio NBA MVPPA

Os Sixers puxaram dentro de cinco em De’Anthony Meltonde 3 pontos para trazer a torcida de volta ao jogo por 20 segundos antes Malcolm Brogdon rebateu com um 3 para dar ao Boston uma vantagem de 100-92. Al Horford esmagou os Sixers novamente – como fez na maior parte de sua carreira – quando enterrou um 3 para uma vantagem de sete pontos.

Embiid, forçado a tentar vencer sozinho sem nenhuma ajuda ofensiva séria, errou um pull-up de 18 pés e Tatum drenou um jumper que quase colocou o jogo de lado. Tatum acertou mais um 3 para garantir e o Celtics assumiu o controle da série.

Embiid foi ladeado por seus pais e companheiros de equipe ao receber o troféu de MVP de Comissário da NBA, Adam Silver antes do jogo 3. Os fãs do Sixers rugiram quando Embiid içou o troféu bem alto sobre sua cabeça. Então o momento se tornou tocante. O filho mais novo de Embiid, Arthurcorreu para a quadra e para os braços de seu pai.

Celtics estragam noite de MVP de Embiid

Embiid segurou seu filho, que usava uma camiseta “Meu pai é o MVP”, e enxugou as lágrimas dos olhos enquanto os fãs gritavam “MVP! MVP!”

“Honestamente, ele é a principal razão pela qual estou realmente aqui”, disse Embiid. “Ser pai realmente mudou toda a minha vida. Eu só queria mostrar a ele um bom exemplo.”

Os bons tempos não duraram muito. Boston aumentou qualquer transferência emocional da cerimônia e correu para uma rápida vantagem de 10 pontos.

Os Sixers passaram o resto do jogo tentando recuperar o atraso. Toda a energia gasta para voltar e assumir lideranças breves evaporou rapidamente e o Celtics os agarrou de volta.

James Harden desaparece

Embiid corajosamente tentou levar os Sixers em um bom joelho, mas quase não teve ajuda de James Harden e Tyrese Maxey. A tentativa de Harden de 45 pontos em uma derrota no Jogo 1 em Boston parecia mais uma aberração do que um sinal do que estava por vir. Harden seguiu seu 2 de 14 em uma derrota no jogo 2 com 3 de 13 arremessos para 16 pontos.

Harden não conseguiu pegar o Sixers no terceiro, quando poderia ter mudado o jogo.

ele bateu PJ Tucker para um 3 que puxou os Sixers para 74-72. Harden então errou dois jumpers diretos e fez falta em Brown em uma bandeja difícil. Brown fez o lance livre e o Celtics recuperou por oito.

O estranho para o 76ers foi que Harden também deixou passar muitos looks fáceis e layups. Ele também cometeu cinco turnovers.

Joel Embiid pisa na cabeça de Grant Williams

Embiid marcou 53 pontos contra o Celtics em uma partida no início de abril, mas nunca conseguiu cozinhar no jogo 3. O Celtics dobrou Embiid desde o salto e ele parecia exausto no final do terceiro. Sem um companheiro de equipe em quem pudesse confiar para fazer os arremessos, Embiid assumiu a carga de pontuação e marcou 12 pontos no terceiro, quando jogou todo o quarto.

Boston Grant Williams pareceu levar um chute na cabeça de um Embiid caindo no final do jogo e teve sua boca ensanguentada.

Celtics: Treinador Joe Mazzulla foi pego resmungando “Eu sou o pior treinador de todos os tempos” no final de uma videochamada de um dia de folga. Ele disse que antes do Jogo 3 foi porque se esqueceu de reconhecer Marcus Smart em uma sessão de vídeo da equipe para ganhar o Prêmio NBA Hustle.

“Passamos por uma sessão inteira de filme e não demonstrei meu apreço por ele”, disse ele. “Eu acho que (a mídia) me perguntou sobre isso e meus olhos brilharam. Eu fiquei tipo, ‘Que idiota.’ Quando eu estava terminando, eu estava tipo, ‘Droga’, e então mandei uma mensagem para ele imediatamente.”

76ers: Acertou 12 dos 12 lances livres no primeiro quarto.