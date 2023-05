Jogador de beisebol universitário morto aos 19 anos após colapso do banco

Um jogador de beisebol universitário de 19 anos morreu tragicamente na Pensilvânia nesta semana… depois que as autoridades disseram que ele ficou gravemente ferido quando um abrigo desabou sobre ele.

A história é horrível… Jogador de campo do Central Penn College Angel Mercado-Ocasio um calouro, estava ajudando uma liga de beisebol juvenil em um parque em Harrisburg na tarde de segunda-feira – quando a tragédia aconteceu.

De acordo com o porta-voz da cidade de Harrisburg Matt Maisel Mercado-Ocasio estava trabalhando para derrubar um abrigo improvisado que havia sido construído ilegalmente no campo … mas parte dele caiu de repente, caindo sobre o jogador de beisebol.

“Nossa família do Central Penn College está devastada pela perda de Angel”, disse o presidente do Central Penn College Linda Fedrizzi-Williams escreveu em um comunicado na quarta-feira. “Como amigos que se tornaram família, estamos de luto pela perda de um dos nossos, um jovem atleta promissor que perdeu a vida sem sentido enquanto ajudava outras pessoas a desfrutar do esporte que tanto amava”.