Jogo tributo a Tom Brady é o duelo mais caro da NFL em 2023: quanto custam os ingressos?

EUSe você estiver interessado em testemunhar o Patriotas da Nova Inglaterra‘ jogo em casa inaugural da temporada contra o Philadelphia Eagles, esteja preparado para pagar um preço alto. De acordo com os dados do site de revenda, este confronto da Semana 1 se tornou o ingresso mais caro de todo o ano de 2023 NFL temporada.

A razão por trás dessa demanda extraordinária é a patriotas‘ homenagem ao seu ex-zagueiro estrela, Tom Bradyque se destina ao Hall de Fama. Compreensivelmente, os fãs da Nova Inglaterra estão ansiosos para testemunhar esta ocasião especial em primeira mão.

De acordo com a ESPN, o preço médio dos ingressos para o jogo é de US$ 807. Em comparação, o segundo jogo mais caro da temporada, na semana 5, apresenta o São Francisco 49ers assumindo o Dallas Cowboyscom um preço médio de ingresso de $ 501.

Preços dos ingressos para o patriotas‘ variam de $ 626 a quase $ 5.000 (excluindo taxas) no Ticketmaster. No Vividseats, os ingressos mais baratos disponíveis começam em US$ 550, enquanto o ingresso mais caro chega a impressionantes US$ 18.660. A StubHub oferece ingressos com preços acima de $ 18.000 para o evento, com a opção mais barata de $ 510.

Em reconhecimento de Bradyimensas contribuições de para a franquia durante seu mandato de duas décadas, o patriotas o convidaram para ser homenageado pelo time e seus torcedores. Este evento, apelidado de “Thank You Tom Game”, gerou entusiasmo entre os torcedores, com a equipe twittando “12 está voltando para casa”.

“Esta será a primeira vez que os torcedores da Nova Inglaterra terão a chance de mostrar seu apreço pelo GOAT, e estou feliz em dizer que o convidei para estar conosco no jogo de abertura”, disse. Robert Kraft declarou. “Ele nos prestou um grande serviço por mais de 20 anos e acredito que ele é o maior jogador da história do esporte.”