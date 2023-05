John Deere Anuncia Novas Vagas de Emprego: Confira os Cargos Disponíveis!

A empresa John Deere, líder mundial em equipamentos agrícolas, anunciou recentemente novas vagas de emprego em diversas áreas de atuação pelo país. Com mais de 180 anos de história, a companhia está presente em mais de 30 países e é conhecida por oferecer aos seus funcionários um ambiente de trabalho desafiador, inovador e com foco no desenvolvimento profissional.

John Deere abre vagas de emprego pelo país

Os funcionários da companhia contam com uma série de benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, previdência privada, vale-transporte, vale-refeição, entre outros. Além disso, a empresa oferece programas de capacitação e desenvolvimento para os seus colaboradores, visando o aprimoramento das habilidades técnicas e comportamentais.

A empresa está divulgando vagas de empregos abertas, com oportunidades para diferentes áreas e níveis de experiência. Confira abaixo os cargos disponíveis:

Analista de Marketing;







Coordenador de Planejamento e Controle;







Supervisor de Produção;







Analista de Qualidade;







Analista de Logística;







Gerente de Vendas;







Engenheiro de Produto;







Estagiário de Marketing;







Supervisor de Manutenção;







Analista de Compras;







Analista Financeiro;







Técnico de Segurança do Trabalho;







Assistente de Recursos Humanos;







Estagiário de Recursos Humanos.

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas disponíveis na John Deere, os interessados devem acessar o portal 123empregos e buscar pelas vagas da empresa. É importante ler atentamente as descrições das vagas e requisitos exigidos para cada uma delas, a fim de verificar se o perfil do candidato está alinhado com as expectativas da empresa. Após selecionar a vaga desejada, basta enviar o currículo e aguardar o contato da empresa para as próximas etapas do processo seletivo.

Sobre a empresa

A John Deere é uma empresa norte-americana fundada em 1837, especializada na fabricação de equipamentos agrícolas e de construção. A empresa está presente em mais de 30 países, com mais de 60 mil funcionários ao redor do mundo. No Brasil, a John Deere está presente há mais de 60 anos, com operações em diversas regiões do país.

A companhia é conhecida por sua forte cultura de inovação e desenvolvimento tecnológico, sendo responsável por diversas inovações no setor agrícola, como a criação do primeiro trator movido a diesel e a introdução do uso de tecnologia de precisão na agricultura. A empresa também se destaca por suas iniciativas de responsabilidade social e ambiental, como o Programa de Agricultura Sustentável e ações de preservação ambiental em diversas regiões do mundo.

