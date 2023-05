John Stamos estava ‘bravo’ com as gêmeas Olsen por pular ‘Fuller House’

Reproduzir conteúdo de vídeo



John Stamos diz que ele estava azedo Mary-Kate dar Ashley Olsen pulando a reinicialização de “Full House” alguns anos atrás – mas ao mesmo tempo, ele também diz que está tudo bem agora.

O ator desabafou sobre seus sentimentos sobre a ausência flagrante de “Fuller House” no início desta semana – admitindo as estrelas de “Glee” Kevin McHale dar Jenna Ushkowitz em seu podcast que ele estava, de fato, “zangado” com a decisão deles de não estrelar a série revivida da Netflix.

Ele diz que ele e o resto do elenco OG não mantiveram contato próximo com eles após ‘FH’ – com o falecido Bob Sage sendo a exceção, ele observa – o que provavelmente não ajudou na hora de abordá-los sobre reprisar seu papel como Michelle … algo que eles recusaram.

JS explica: “Quando fiz ‘Fuller House,’ elas não queriam voltar e eu fiquei com raiva por um minuto, e isso vazou.” Ele continua explicando que havia um equívoco de que as meninas odiavam sua infância e seu tempo em “Full House” por extensão. .but diz que é BS.

John acrescenta: “Mas eles disseram: ‘Amamos nossa infância. Adoramos estar com você. Sentimos falta de Bob'”.

Desde então, John diz que ele e os gêmeos Olsen “ficaram muito próximos”. Parece que tudo isso pode ter acontecido após a morte de Saget no ano passado – o que, em retrospectiva, é uma pena … porque o próprio John também admitiu que poderia ter conseguido colocar os gêmeos de volta na TV se ele tinha feito isso da maneira certa. Ou seja, falando com eles pessoalmente… o que ele não fez.





Como João explicou a THR em 2016 – quando “Fuller House” foi lançado pela primeira vez – Mary-Kate estava aparentemente um pouco interessada em “Fuller” e queria que ele tentasse convencer Ashley, que estava cansada de voltar a atuar. Ele também diz que lhe disseram que nunca ouviu um pedido oficial de ninguém … apesar de ele pensar que conseguiu falar com o agente deles.

No final, parece que houve uma falha de comunicação … e alguns ressentimentos por não obtê-los. Mas, como John faz questão de esclarecer, ele não tem nada além de amor pelas gêmeas Olsen… que sem dúvida mudaram para coisas maiores e melhores na moda, etc.