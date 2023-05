Johnny Depp adia shows nos EUA devido a fratura no tornozelo

Johnny Depp Os fãs americanos vão ter que esperar um pouco mais para vê-lo ao vivo, porque o cara está com um problema no tornozelo agora… e isso o colocou temporariamente fora de ação.

Fontes próximas ao ator disseram ao TMZ … Os próximos shows de Johnny nos Estados Unidos com sua banda, The Hollywood Vampires, estão sendo adiados por ordem médica … como resultado de uma lesão incômoda na parte inferior do corpo.