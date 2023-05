Johnny Depp, após o julgamento com Amber Heard: não me sinto boicotado por Hollywood e não preciso disso

Aaparecendo no Festival de Cinema de Cannes um dia depois de estrear seu primeiro filme em três anos, Johnny Depp disse na quarta-feira que “não precisa mais” de Hollywood.

Depp fez uma rara aparição pública para responder às perguntas da imprensa após a estreia de “Jeanne du Barry“no qual Depp interpreta o rei Luís XV. O filme francês, dirigido e estrelado por Mawenn e apresentando um Depp falante de francês, é o primeiro filme do ator desde que um júri no ano passado ficou do lado dele em sua batalha legal com sua ex-esposa , Amber Heard.

Parte do argumento de Depp naquele julgamento por difamação de 2022 foi que ele havia perdido o trabalho devido às alegações de Heard. Heard foi condenado a pagar a Depp $ 10 milhões em danos, justificando suas alegações de que Heard mentiu sobre Depp abusando dela antes e durante seu breve casamento. Heard também recebeu US $ 2 milhões.

“Eu me senti boicotado por Hollywood? Você teria que não ter pulso para pensar, ‘Não. Nada disso está acontecendo. É uma piada estranha'”, disse Depp a repórteres. “Quando você é convidado a se demitir de um filme que está fazendo por causa de algo que é meramente uma função de vogais e consoantes flutuando no ar, sim, você se sente boicotado.”

Depp foi mais notavelmente convidado a deixar o cargo de “Harry Potter“franquia derivada”Animais Fantásticos.” Agora, porém, ele diz que não está interessado em voltar aos projetos de estúdio.

“Não me sinto boicotado por Hollywood, porque não penso em Hollywood. Eu mesmo não preciso muito mais de Hollywood”, disse Depp. “É uma época estranha e engraçada em que todos adorariam ser eles mesmos, mas não podem. Eles devem se alinhar com a pessoa à sua frente. Se você quer viver essa vida, desejo-lhe o melhor .”

Johnny Depp segura as lágrimas após ser ovacionado por sete minutos no Festival de Cinema de Cannes

“Jeanne du Barry” estreou na terça-feira nos cinemas franceses. Ainda não tem distribuição nos EUA.

A coletiva de imprensa de “Jeanne du Barry” foi uma das mais circenses dos últimos anos em Cannes. A conferência de imprensa começou extraordinariamente atrasada e começou com mawenn e outros membros do elenco lá, mas nenhum Depp. Ele chegou cerca de 20 minutos e rapidamente ganhou os holofotes.

Depp chamou a maior parte do que foi escrito sobre ele nos últimos anos de “ficção escrita de forma fantástica e horrível”.

“É como fazer a pergunta: ‘Como você está?’ Mas o subtexto é: ‘Deus, eu te odeio'”, disse Depp.

Alguns debateram se Cannes deveria ter dado a Depp uma plataforma tão proeminente. Questionado sobre como responderia a tais críticas, Depp fez uma comparação que sugere que poucas pessoas se sentem assim.

“E se um dia eles não me deixassem ir para McDonald’s pela vida toda porque em algum lugar haveria 39 pessoas furiosas me vendo comer um Big Mac em um loop?” ponderou Depp. “Quem são eles? O que eles se importam?”

“Eu tive meu 17º retorno, aparentemente”, disse Depp. “Eu continuo me perguntando sobre a palavra ‘retorno’. Eu não fui a lugar nenhum. Na verdade, moro a cerca de 45 minutos de distância. Talvez as pessoas parassem de ligar por qualquer que fosse seu medo na época. Mas eu não fui a lugar nenhum.”