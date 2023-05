Johnny Depp descansa e prioriza a saúde, quer voltar forte aos estúdios de cinema

EUt parece que Johnny Depp está falando sério sobre voltar a fazer grandes filmes em Hollywood. O ator esteve no Festival de Cinema de Cannes para a apresentação do filme onde protagoniza “Joana du Barry”no qual interpreta o rei Luís XV.

Um ano atrás, Deep estava no olho do furacão por causa do processo contra Amberd Heard, o regresso ao trabalho parecia distante, mas ao que tudo indica quer regressar ao topo das marquises.

“Quando você atinge o fundo do poço, atinge o fundo do poço, atinge o fundo do poço e encontra o porão até o fundo”, disse Depp à Associated Press.

Do lado de fora da estréia de “Jeanne du Barry” em Cannes, os fãs pediram autógrafos e cartazes dizendo “Viva Johnny!” Nas redes sociais, a recepção foi mais tensa. Os apoiadores de Heard se reuniram em torno da hashtag #CannesYouNot, argumentando que Cannes, que tem sido criticada por receber homens acusados ​​de má conduta, não deveria ter convidado Depp.

Depp focado em retornar a Hollywood

Uma fonte próxima Johnny Depp disse ao TMZ que o ator está falando sério sobre voltar ao estúdio. O site informou que a estrela de “Piratas do Caribe” não saiu para festejar após o Festival de Cinema de Cannes.

Segundo relatos do TMZ, Depp se recusou a ir às festas para as quais foi convidado após a cerimônia, tudo isso para estar cem por cento no dia seguinte em que iria comparecer à mídia, a fonte confirmou que Johnny experimenta: “uma evolução em termos de priorizar sua saúde e descanso.”

Johnny Depp falou sobre o julgamento com Amberd Heard à AP.

Antes do Festival de Cinema de Cannes, Johnny Depp falou um pouco sobre o julgamento contra Amberd Heard à AP, foi uma entrevista breve, mas ele deixou um pouco do quão catastróficos foram aqueles dias.

“Nem por um momento vou me arrepender de nada, a menos que eu tenha feito algo horrível para alguém, o que eu não fiz.” acrescentou Depp. “Não vou me arrepender de ter sido conduzido por um caminho estranho durante esse período porque aprendi muito mais sobre mim mesmo.”

“Nunca foram anos chatos, mas desagradáveis ​​e curiosos. Escapadas. Rumores, acusações”, disse Depp. “Eu li muito sobre Fatty Arbuckle, mas não vi nenhum (Buster) Keaton vindo até mim para me salvar.”