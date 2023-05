Johnny Depp disse a Al Pacino que é comprovadamente insano bem na cara dele, sua reação foi hilária

Ameio de todo o Johnny Depp febre de seu retorno às telonas em ‘Jeanne du Barry‘, há muitas histórias diferentes que surgem sobre o ator. Em um relatório recente, foi confirmado que Johnny Depp está dirigindo um filme sobre a vida do famoso pintor de retratos, Amedeo Modigliani com Al Pacino como uma das estrelas.

Do final dos anos 1800 ao início dos anos 1900, famoso pintor italiano que morreu na tenra idade de 36 anos devido a uma meningite tuberculosa. Ainda não está claro qual papel Al Pacino desempenhará neste filme, mas os dois voltam a trabalhar desde ‘Donnie Brasco’. Este foi o único filme em que eles atuaram opostos um do outro. Eles também apareceram em 2011 ‘Jack e Jill‘, mas apenas em participações especiais como eles mesmos.

Depp está ciente de que não trabalha com Al com tanta frequência, ele vai valorizar sempre que eles se reunirem e trabalharem em seu ofício. Mas no que diz respeito à personalidade, Johnny Depp está convencido de que Al Pacino é insano. Na verdade, foi exatamente isso que ele disse na cara ao dizer durante uma sessão de perguntas e respostas: “Vou trabalhar com o Pacino. Estou pensando em não ter sorte duas vezes. Não tem jeito, esse cara vai me dar o meu como.

“Porque ele parece o tipo de cara que vai te dar o fora. É Al Pacino. Então eu estava esperando por isso, e sou como um psicótico, não suporto não poder brincar no set e coisas assim. Então comecei a pregar peças em Al, e foi nesse momento que percebi que ele estava absolutamente fora de si – quero dizer, ele é comprovadamente louco. Eu não passaria uma noite em qualquer lugar perto de sua casa.”

Johnny continua: “Estamos gravando há cerca de três semanas e eu disse, você sabe, estamos nas docas e no Brooklyn. Finalmente, eu simplesmente não aguentei mais. Eu disse: ‘Ei, você sabe, aqui está o engraçado agora, a única coisa que eu nunca esperei ou imaginei foi que você é realmente, quero dizer, você é realmente insano’.

“Ele deu provavelmente um dos choques cômicos mais perfeitos que eu já vi – ‘Oh, sim, oh, sim, oh, sim. Você não sabia disso?’ Eu disse, ‘Não, eu não fiz, na verdade eu não fiz, realmente’. Ele disse, ‘Oh, sim’. E então ele apenas sentou lá, a mais bela execução de tempo, ele simplesmente foi , ‘Você também é muito estranho pra caralho’.”