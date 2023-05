Johnny Depp foi ‘limpo e transformado’ para seu retorno em Cannes, mas fãs criticam seus dentes amarelos

Johnny Depp passou por uma grande reformulação antes de chegar ao tapete vermelho de Cannes, segundo informações privilegiadas. Uma fonte do festival revelou: “Ele foi limpo”, enquanto uma equipe de profissionais altamente pagos fazia sua mágica na famosa estrela desalinhada no luxuoso hotel JW Marriott.

Depp, que compareceu ao festival para a estreia de seu filme “Jeanne du Barry“, vestiu um smoking feito sob medida pelo designer da Dior Kim Jones. Com um lucrativo contrato de três anos como o rosto da fragrância masculina da Dior, Depp está lucrando muito.

estilista de longa data Samantha McMillen desempenhou um papel fundamental na transformação estilosa de Depp, garantindo que ele tivesse a melhor aparência durante a semana. McMillen também trabalha com celebridades como Brie Larson e Elle Fanning.

Apesar de sua aparência deslumbrante, os dentes de Depp causaram um rebuliço quando os fãs notaram seus dentes marrons e manchados. No entanto, seu filme, onde ele retrata Rei Luís XVestá fazendo sucesso nas bilheterias francesas e os produtores agora estão de olho em um distribuidor nos Estados Unidos.

Depp pulou o jantar para o filme devido à exaustão

Embora o festival fosse importante para Depp, ele decidiu pular o jantar de alto nível para seu próprio filme, optando pelo descanso. As fotos capturaram seu assento vazio no hotel Carlton Cannes, onde ele perdeu um suntuoso banquete.

Segundo informações privilegiadas, a decisão de Depp de pular o jantar foi devido à exaustão. Depois de um longo dia começando às 10h, incluindo coletivas de imprensa, entrevistas consecutivas e uma sessão de fotos da Dior, ele queria recarregar as energias. Afinal, ele está se aproximando do marco de 60 anos em junho.

Dias depois, Depp voltou ao seu visual característico do rock ‘n’ roll ao se juntar a uma programação repleta de estrelas para um concerto de homenagem em Londres. Ao lado de lendas do rock como Eric Clapton, Rod Stewart e Ronnie WoodDepp abalou o palco com seu estilo distinto.

Olhando para o futuro, Depp está pronto para fazer sua estréia na direção com “Modi“, uma cinebiografia sobre o artista italiano Amedeo Modiglianico-estrelando Al Pacino. Até lá, ele vai pegar a estrada em turnê com o Vampiros de Hollywood.