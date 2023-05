Johnny Depp se apresenta no Concerto Tributo a Jeff Beck em Londres

Johnny Depp não deixou Londres sem homenagear seu amigo de longa data e falecido guitarrista, Jeff Beck … se apresentando no mesmo palco que fizeram um ano atrás, tudo em sua homenagem.

Johnny subiu ao palco na noite de segunda-feira no Royal Albert Hall para um concerto em homenagem a Beck, que morreu no início deste ano. Depp estava na companhia de algumas lendas do rock para o show… incluindo Rod Stewart, Ronnie Wood, Eric Clapton, Billy Gibbons, Kirk Hammet, Joss Stone e mais.