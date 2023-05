Johnny Depp zomba de Hollywood no Festival de Cinema de Cannes

ONa quarta-feira, a conferência de imprensa do novo filme ‘Jeanne du Barry’, protagonizado por Johnny Depp, estava marcada para as 12h00.

No entanto, o ator chegou 41 minutos atrasado, embora ainda tenha tempo de explicar como se sentiu interpretando o rei Luís XV e, aliás, de deixar um recado para Hollywood.

Na chegada, ele se sentou ao lado de ‘Jeanne du Barry‘ diretora e atriz Maiwenn e explicou sua experiência de fazer um filme em francês como Luís XV.

“É como correr pelas gotas de chuva, mas minha pergunta para mawenn quando nos conhecemos foi: ‘Talvez você queira tentar um cara francês como rei Luís XV?'” Depp disse.

“Ela pensou sobre isso por um segundo. Ela disse, ‘Eu pensei sobre isso também. Não, eu quero que você faça isso.’

“Então, achei muito corajoso da parte dela escolher um caipira de Kentucky para interpretar Luís XV. Muito corajoso.”

escolha surpresa

Maiwenn explicou que sentiu que não era seu lugar julgar Depp. O ator encontrou trabalho duro desde o caso judicial de alto nível envolvendo seu ex-parceiro Amber Heard.

“Eu ofereci a ele o papel antes dos testes começarem. E uma vez que eles começaram eu não os segui,” disse Maiwenn.

“Eu disse a mim mesmo: ‘Eu não estava lá. Não posso julgá-lo ou não posso julgá-la’.

“E mesmo enquanto digo isso, sei que parece que estou colocando fogo em mim mesmo, mas precisava preservar meu desejo profissional por ele como diretor.

“E isso pode soar chocante para alguns, mas foi muito importante para mim não atuar como promotor de algum tipo.

“E hoje, infelizmente, com as redes sociais, todos se tornaram promotores de cada evento que acontece no mundo.”

Depp sobre boicote a Hollywood

Enquanto isso, Johnny Depp foi questionado se ele se sente boicotado por Hollywood. Ele respondeu fortemente, mas também tentou sugerir que não estava muito incomodado com isso.

“Eu me senti boicotado por Hollywood? Você teria que não ter pulso para sentir como, ‘Não. nada disso está acontecendo. É uma piada estranha'”, disse Depp.

“Quando você é convidado a se demitir de um filme que está fazendo por causa de algo que é meramente uma função de vogais e consoantes flutuando no ar, sim, você se sente boicotado.

“Não me sinto boicotado por Hollywood porque não penso em Hollywood.

“É uma época estranha e engraçada em que todos gostariam de ser eles mesmos, mas não podem.

“Eles devem se alinhar com a pessoa à sua frente. Se você quer viver essa vida, desejo-lhe o melhor.”