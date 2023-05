Johnny Walker não acha que Anthony Smith deveria se aposentar após o UFC Charlotte

Johnny Walker venceu Anthony Smith no UFC Charlotte, levando o ex-desafiante ao título a tirar as luvas dentro do octógono.

Walker acredita que o tempo de Smith já passou. Mas ele não acha que seu adversário deva se aposentar.

“Ele ainda tem alguma coisa”, disse Walker após sua decisão unânime sobre Smith no evento co-principal do último sábado. “Ele pode continuar lutando um pouco mais. Talvez até ele ter 36 anos ou algo assim.”

Smith, 34, e parecia abatido com o anúncio de sua perda. Enquanto a decisão era lida, ele segurava as luvas do UFC nas mãos, indicando que estava prestes a colocá-las no octógono em símbolo de aposentadoria. Ele não fez um discurso pós-luta ou apareceu na coletiva de imprensa pós-luta.

O presidente do UFC, Dana White, disse na coletiva de imprensa que ouviu que Smith queria considerar a decisão antes de torná-la final. Foi a segunda derrota consecutiva de Smith desde um revés por nocaute técnico contra Magomed Ankalaev, no qual ele machucou o tornozelo no início.

A perna dianteira esquerda de Smith foi um problema durante a luta, já que Walker lançou chute após chute nela. Em vários momentos, parecia que o meio-pesado e analista do UFC não conseguiria continuar, mas ele sobreviveu até o gongo final, levando uma joelhada voadora e socos no final.

Depois disso, Walker foi até a platéia e pediu uma revanche ao atual campeão meio-pesado Jamahal Hill. Smith esperava garantir uma chance pelo título com uma vitória sobre Walker.

“Foi triste”, disse Walker sobre o gesto pós-luta de Smith. “É uma carreira. Mas acho que ele teve uma boa oportunidade. Ele lutou pelo cinturão. Ele já fez sua história, seu legado, então deixe-me tentar fazer o meu agora.”

Walker venceu três seguidas desde que Hill o nocauteou em fevereiro de 2022.