Nikola Jokic não deveria estar aqui. Tampouco Jimmy Butler, aliás.

Jokic foi escolhido atrás de 40 outros jogadores em 2014. Butler foi escolhido atrás de outros 29 em 2011. Jokic cresceu na Sérvia, nem mesmo pensando na NBA. Butler não teve a educação mais fácil no Texas, então seguiu o caminho da faculdade júnior no início de sua jornada rumo aos profissionais.

No entanto, aqui estão eles nas finais da NBA.

Jokic sobre final da NBA: “Não há favoritos”LAPRESSE

Um deles se tornará campeão pela primeira vez, com Jokic liderando o Denver Nuggets e Butler liderando o Miami Heat em uma partida que começa na noite de quinta-feira em Denver, com o Nuggets fortemente favorito para vencer tudo.

“Este vai ser o jogo mais difícil da nossa vida e sabemos disso”, disse Jokic. “Estamos preparados para isso. Estamos preparados para isso. Então, acho que não há favorito. Definitivamente, acho que não somos favoritos nesta série. Acho que eles também não. Acho que são apenas as finais.”

O Nuggets – nas finais pela primeira vez – teve de longe o caminho mais fácil para a rodada do título. Eles subiram no topo da classificação da Conferência Oeste em meados de dezembro e nunca caíram dessa posição, então viveram até a posição número 1 ao vencer 12-3 nos playoffs do Oeste.