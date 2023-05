Jon Jones diz que luta contra Stipe Miocic provavelmente será sua última, a menos que Francis Ngannou volte ao UFC

Jon Jones confirma que sua potencial defesa do título dos pesos pesados ​​contra o ex-campeão Stipe Miocic provavelmente será sua luta final – isto é, a menos que outro ex-campeão possa de alguma forma retornar ao UFC.

Depois de ganhar o título vago dos pesos pesados ​​rapidamente no UFC 285 contra Ciryl Gane em março, Jones provavelmente enfrentará Miocic em seguida. O presidente do UFC, Dana White, diz que a promoção visa a luta de grande sucesso que acontecerá no Madison Square Garden ainda este ano. Se ele for vitorioso nessa disputa, Jones diz que vencer Miocic seria o suficiente para consolidar seu legado para sempre e dar a ele o suficiente para chamar isso de carreira.

“Sinto que a luta contra Stipe será suficiente para mim”, disse Jones à Fox Sports Australia. “Acho que não tenho muito o que provar depois de vencer Stipe Miocic. Estou no jogo há muito tempo e, nos anos de lutador, sou um cara velho.

“Tenho algumas pequenas lesões e realmente quero estar por perto – quero estar por perto para minha família, quero estar por perto para meus filhos, quero poder brincar com meus filhos e ter uma boa cabeça. em meus ombros e juntas que funcionam. Então, sim, eu posso ver isso chegando ao fim muito em breve.

No entanto, Jones não está fechando a porta e fechando completamente a fechadura de sua carreira. Quando perguntado se haveria outra luta que o manteria um pouco mais por perto, o lutador de 35 anos disse que se o atual free agent e ex-campeão dos pesos pesados ​​Francis Ngannou pudesse de alguma forma retornar ao UFC, ele certamente consideraria aquela luta lucrativa antes cavalgando para o pôr do sol.

“Acredito que uma luta contra Francis Ngannou valeria a pena entreter e não se aposentar”, explicou Jones. “Acho que uma luta com Francisco traria uma receita séria, e isso faria valer a pena. Francis é um ex-campeão, ele é muito popular [in the U.S.], e em todo o mundo. Isso traria muito dinheiro e, por isso, estaria disposto a voltar.”