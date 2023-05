Jon Jones emite uma resposta inflamada a Tyson Fury sobre os comentários de Joe Rogan: ‘Atingiu um nervo’

Quando se trata de Tyson Fury, Jon Jones entrou no chat.

O campeão peso-pesado do UFC emitiu uma resposta inflamada na quinta-feira depois que Fury satirizou Joe Rogan por comentários que previam que Jones derrotaria facilmente o campeão de boxe se os dois fossem trancados em uma sala e forçados a negociar um contra o outro.

Ei Tyson, parece que Joe pode ter atingido um nervo. Admito que não há ninguém tocando em você naquele ringue agora, mas não vamos deixar que isso o confunda com o que aconteceria se você pisasse na minha jaula. Se você quiser colocar algumas dessas perguntas para descansar,… — BONY (@JonnyBones) 18 de maio de 2023

“Ei Tyson, parece que Joe pode ter atingido um nervo”, escreveu Jones no Twitter. “Eu admito que não há ninguém tocando em você naquele ringue agora, mas não vamos deixar isso te confundir com o que aconteceria se você pisasse na minha jaula. Se você quiser colocar algumas dessas perguntas que você está fazendo para descansar, dê a Dana [White] uma chamada. Eu ajudo você.

Jones continuou prevendo que a luta não duraria mais do que um round.

O debate começou no início desta semana a partir de comentários que Rogan fez em seu podcast, A experiência de Joe Rogandurante uma discussão com o comediante Andrew Schultz.

“Você quer falar sobre quem é o homem mais malvado do planeta? Se Jon Jones e Tyson Fury estão trancados em uma sala, estou apostando todas as minhas fichas no preto”, disse Rogan com uma risada. “Tyson Fury é um boxeador incrível – ele não tem a menor chance de sair daquela sala. Ele não tem chance de sair daquela sala. Chance zero. [Fury] teria que pegar Jon imediatamente com um soco, e eu simplesmente não vejo isso acontecendo, cara.

“A ameaça de queda é tão grande. Esse tiro virá tão inesperadamente. Quando ele colocar as mãos em você, você ficará tão atordoado.

Essas palavras provocaram uma resposta emocionante de Fury.

“Eu ouvi Joe Rogan dizer algo sobre mim, e eu estive fora de todas as mídias sociais e não respondi a esse pequeno p****, pequeno anão de merda, anão careca,” um Fury ritmado disse nas redes sociais. “Eu o ouvi dizer que Jon Jones poderia me foder se estivéssemos juntos na sala. Eu não acho. Nenhum homem nascido de uma mãe poderia foder comigo, em um quarto, sozinho. Aconteça o que acontecer naquela sala, eu estaria saindo. Não é um problema de merda.

Espera-se que Jones defenda seu título dos pesos pesados ​​contra o ex-bicampeão do UFC Stipe Miocic em algum momento do segundo semestre de 2023, enquanto Fury permanece sem luta após nocautear Derek Chisora ​​em dezembro passado.