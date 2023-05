Jon Rahm já está entre os oito primeiros da história dos nº 1 do mundo

Jon Rahm começa a encontrar o seu lugar entre os grandes nomes da história do golfe. O golfista de Barrika, que reaparecerá na próxima semana por ocasião do PGA Championship (18 a 21 em Oak Hill), mantém-se no topo do ranking mundial por mais uma semana para chegar ao 51º no total após o Wells Fargoque foi vencido por Wyndham Clark.

Rahm quebra o empate que mantinha com Ian Woosnam e iguala o australiano Jason Day. O próximo alvo é o capitão da European Ryder Cup Lucas Donald (56) e o próximo passo seria Severiano Ballesteros com 61.

Outros três espanhóis também aparecem entre os 100 melhores do mundo, filtro que o PGA Championship costuma usar para convidar para o seu torneio: Pablo Larrazabal (69), que está garantido após a vitória na Coreia; Adri Arnaus (89) e Adrian Otaegui (94). Os convites para o segundo major do ano serão divulgados nesta semana.