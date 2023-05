Jon Rahm se solta em Oak Hill

TO percurso de Oak Hill já mostrou como pode ser complicado no PGA Championships. O campo é impressionante, mas desafiador, como o golfista basco Jon Rahm está descobrindo esta semana.

O ‘Leão de Barrika’ disparou 76 tacadas (+6) no primeiro dia, um placar que certamente não era o que ele esperava. Seu duplo bogey no dia 7 foi um golpe em um dia em que os jogadores foram vistos comemorando pars como se fossem birdies.

Rahm avisou antes do início do torneio que “este PGA mais parece um US Open pela sua dificuldade”.

Vantagem Scheffler

seu grande rival Scottie Scheffler, por outro lado, jogou em alto nível e se tivesse sido mais certeiro no putt teria entregado uma carta sublime. Seu 67 ainda é fantástico e o torna o líder do clube.

Em outro lugar, Rory McIlroy tiro 71. Rahm agora tem que vir de trás para fazer o corte, embora o corte pareça bem alto, já que apenas um punhado de jogadores está abaixo do par.

Rahm popular nos EUA

O biscainho começou o dia arrancando aplausos do público americano que compareceu em massa para assistir ao vivo o segundo major do ano. Não há dúvida de que o espanhol os conquistou e conquistou sua admiração.

“Rahmbo”, eles gritavam constantemente com ele e jon saiu perfeitamente e finalizou com um bom putt para abrir sua rodada e isso foi seguido por algumas oportunidades de birdie. Não parecia ruim naquele momento.

Oak Hill é um percurso que obriga a ser muito estratégico e a improvisar quando a bola sai dos fairways estreitos e vai para um bunker ou rough grosso. Por exemplo, jon optou por jogar mais curto que seus adversários no dia 12 e foi o único a acertar o fairway e terminar em uma posição clara de birdie.

Então, no dia 13, o primeiro dos dois par 5 do percurso, ele quase fez birdie, embora estivesse caminhando pelo terreno acidentado para o green. Scheffler comentou que estes não são par 5s para se exibir.

O biscainho continuou com sua sequência de pars até que começou a errar no tee e todo o bom trabalho que havia feito antes foi por água abaixo. Ele teve três bogeys entre os dias 16 e 18.

No geral foi um dia para esquecer Rahm, com seu jogo curto também o decepcionando. Ele agora enfrenta um grande desafio para mudar isso e lutar para manter o primeiro lugar no ranking mundial.