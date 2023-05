Jon Rahm sobre o maior desafio de sua carreira

At 28 anos de idade, Jon Rahm vive o melhor momento da sua carreira desportiva e não há dúvida que se tornou uma verdadeira estrela do desporto no Estados Unidos.

Sua vitória no Masters também o transformou na estrela do momento. Em Oak Hill, palco esta semana do segundo major da temporada – o Campeonato da PGA – o biscainho atrai torcedores sempre que sai do estande de treino ou quando termina sua rodada de treino.

“As coisas mudaram depois do Masters“, disse Rahm aos meios de comunicação espanhóis em Pittsford, Nova York. “Digamos que meu nível de popularidade aumentou e isso traz certas coisas, há mais pessoas que querem saber sobre mim e me pedem para fazer mais coisas, mas tenho tempo limitado.”

O ‘Leão de Barrika’ também falou sobre a possibilidade de ingressar no seleto clube de golfistas que venceram dois majors no mesmo ano. O último foi Brooks Koepka, em 2018. “Ganhar dois majors no mesmo ano, sim, é algo que almejo, mas não é fácil”, disse Rahm.

“É algo que poucos jogadores na história podem dizer que fizeram. Agora tenho três chances de fazer isso.” Quanto a vencer dois majors consecutivos, ele descreveu como “muito difícil”, como mostra o precedente de Jordan Spieth, em 2015, quando venceu o Masters e o US Open.

O major ‘maldito’ da Espanha

Para ‘Rahmbo’, outra motivação é se tornar o primeiro espanhol a receber o lendário e enorme troféu Wanamaker como vencedor do Campeonato PGA. É difícil explicar porque é o maldito major do golfe espanhol.

“Pode ser uma coincidência. Agora que penso nisso, o grande [Spanish] jogadores antes de mim jogavam principalmente na Europa e talvez para eles vencer um British Open fosse mais acessível”, disse Rahm.

“É uma pena que Sérgio [Garcia] e Chema [Olazabal] não conseguiram, mas chegaram perto várias vezes. Por exemplo, o Masters é um percurso onde os europeus têm tido boas atuações e muitas vitórias.

“No meu caso, acho que ter vindo para os Estados Unidos para fazer faculdade, morar neste país e jogar principalmente no PGA Tour, é algo que pode me tornar ‘um pouco mais favorito’ entre os espanhóis para ganhar torneios como o PGA Championship e US Open. Eu jogo aqui com mais frequência. É mais por causa do tipo de campo que você vê e joga durante o ano.”