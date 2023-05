Jonah Hill revela as consequências de cheirar cocaína falsa durante uma filmagem inteira: Se você colocar tanto em seus pulmões…

EUm muitos filmes, as drogas são tratadas de forma normal e natural, e alguns atores podem até ser vistos simulando o uso de drogas na frente da câmera. Obviamente, o que você vê na tela não são as substâncias reais, como é o caso dos cigarros que eles têm que fumar nas gravações, que não são nicotina.

A cocaína que foi usada em alguns sets de filmagem também era falsa, fingindo ser a verdadeira. Um bom exemplo de filme em que as drogas são explicitamente usadas é ‘O Lobo de Wall Street‘.

Jonah Hill contraiu bronquite por cheirar cocaína falsa

O personagem interpretado por Leonardo Di Caprio deu grandes festas onde as drogas eram a norma. E um dos coadjuvantes era Jonah Hill, que em muitas cenas usava drogas, então teve que cheirar cocaína falsa por sete meses no set. Mas essa prática deixou sequelas: três semanas com bronquite.

O próprio Hill contou o que aconteceu com ele em ‘Qualquer quarta-feira dada‘: “Se você colocar tanto em seus pulmões, ficará muito doente”, disse ele sobre a cocaína falsa. “Estávamos literalmente cheirando cocaína falsa por sete meses todos os dias. Nunca tomei tanta vitamina D na minha vida que poderia ter levantado um carro na porra da minha cabeça”, contou o ator.

O intérprete revelou que ao invés de usar drogas, o que eles estão cheirando é vitamina D. No final, esse papel lhe rendeu uma indicação de Melhor Ator Coadjuvante no Oscar.