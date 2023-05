Jordan Poole exibe frustração no vestiário após outra atuação abjeta contra o Lakers

Jordan Poole tem esteve nas manchetes por todas as razões erradas na última rodada do playoff contra o LA Lakers.

o jogador tem não conseguiu replicar sua excelente forma nos playoffs de 2022, quando ele teve uma média de 17 pontos por partida em 39,1 arremessos de três pontos. Na verdade, o armador está tão mal que o ex-Warriors All-Star Gilbert Arenas repreendeu que ele deveria ser trocado por alguém em quem o time pode “confiar”. “Assistindo Poole agora, posso trocá-lo. Se eu conseguir embalá-lo e conseguir alguém em quem possa confiar, vou tentar”, explicou ele durante sua transmissão ao vivo “Gil’s Arena”.

De acordo com Kerith Burkemembro do Warriors para NBCS, Jordan Poole mais uma vez mostrou sua frustração e raiva no vestiário após a derrota mais recente de sua equipe para o Lakers.

“O vestiário dos visitantes é muito apertado, então quando a música tocou, todos os outros jogadores também estavam ouvindo. … Era como se todos os olhos e ouvidos estivessem em Jordan ali mesmo, e isso apenas aumentou a tensão. … Eu estava tipo, ‘Jordan, nós sabemos que sua ética de trabalho é boa. Quando você sente que está um pouco deprimido – quando as coisas não parecem normais, o que você está fazendo? de volta ao ginásio?

“E ele disse: ‘Bem, minha ética de trabalho não muda. Minha rotina não muda. Talvez a oportunidade mude, mas você só pode controlar o que pode controlar.’ Então, a frustração muito clara vindo de Jordan Poole”, explicou ela.

As coisas foram de mal a pior desde sua prisão com Draymond Green e ele atingiu novos mínimos nas últimas semanas.

Está claro Poole mostrou-se frustrado no vestiário após a partida. Dele a contagem de pontos do jogo foi um total geral de zero. Nos últimos três jogos, ele teve média de 11 pontos em 5 de 19 arremessos de campo.

O armador terá que acelerar suas ideias se quiser tirar seu time dessa queda contra o Lakers. No momento, parece altamente improvável que sua equipe avance para a próxima fase.