Jorge Masvidal reage a briga de rua de Nate Diaz em Nova Orleans: ‘Nate se defendeu’

Jorge Masvidal e Nate Diaz podem ter dividido o octógono juntos, mas quando se trata da última briga de Diaz em New Orleans, Masvidal parece ter as costas de seu antigo adversário.

Algumas semanas atrás, Diaz foi visto na câmera sufocando Logan Paul, parecido com Rodney Peterson, inconsciente após um evento Misfits Boxing, que Diaz compareceu em apoio ao companheiro de equipe Chris Avila. Diaz foi posteriormente preso e agora enfrenta possíveis acusações de bateria de segundo grau. Antes de seu evento Gamebred Bareknuckle nesta sexta-feira, o agora aposentado Masvidal deu sua opinião sobre a situação.

“Não vi todos os ângulos da câmera e isso e aquilo, mas pelo que sei e pelo que vi, parece que aquele cara atacou Nate, e Nate se defendeu e, em vez de dar um soco na cara dele, e quebrando o maxilar, ele foi muito legal e colocou ele para dormir, tipo, ‘Ei, relaxa, não enlouqueça’”, disse Masvidal ao MMA Fighting. “Não sei, vi que ele levou umas cargas e tal. Eu acho que isso é besteira.

“É estranho, parece que eles estão empurrando ele e ele está meio que recuando e então aconteceu, então não sei mais o que dizer. Então, pelo menos aqui na Flórida, temos essa regra chamada defender sua posição. Você pode se defender se alguém estiver atacando você. não sei como funciona em [Louisiana], mas parece louco, cara, porque é um lutador. Muitas pessoas querem desafiá-lo às vezes, e tomam alguns drinques e querem começar a falar besteira, e isso vai de uma espécie de brincadeira para agora eles querem brincar com você e é como, ‘Bem, eu não ‘t jogar assim em tudo.’

“Quero dizer, você é como foder por aí. Poderíamos ir 100 por cento ou não ir.

Masvidal emergiu como uma grande estrela do UFC após uma incrível campanha em 2019, na qual ele parou Diaz, Darren Till e Ben Askren – o que lhe rendeu lutas consecutivas pelo título contra o então campeão Kamaru Usman em 2020.

Com esse poder estelar vem a notoriedade; quando alguém da estatura de Masvidal está por aí, é difícil ignorar. Embora possa ser um pouco opressor às vezes, “Gamebred” entende o papel. Quer esteja sozinho ou com amigos, ele fica feliz em tirar fotos e conversar com os fãs. Mas há momentos em que ele quer ficar sozinho, o que é totalmente compreensível.

“Quando estou com meus filhos, é a única vez que fico sobrecarregado”, disse Masvidal. “Quando estou com minha família e estamos jantando, ou no cinema ou algo assim, e é como se uma pessoa estivesse olhando para mim o tempo todo e dissesse, ‘Ei cara, me desculpe, então desculpe’, o que você não está, porque você ainda vai pedir de qualquer maneira, ‘Posso tirar uma foto?’

“E eu fico olhando em volta e fico tipo, ‘Peguei você e depois dou a ele aquela foto e então 20 pessoas se levantam como,’ Eu não ia dizer nada, mas se ele tem uma foto, pode Eu tiro uma foto? Isso é problema. E meus filhos estão ficando loucos, eles dizem, ‘Cara, eu quero passar um tempo com você, o que está acontecendo?’

“Então a gente não sai para comer tanto, essas coisas assim, mas vem com o território, né? Eu me inscrevi para isso. Meus contracheques dependiam de quantas pessoas me amavam ou me odiavam, ou simplesmente me conheciam. Portanto, não posso reclamar agora que alcancei esse plano.