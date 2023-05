Jose Altuve estabelece novo recorde da MLB no retorno à ação com o Houston Astros

EUt foram dois longos meses na mesa de tratamento para José Altuvedois meses em que trabalhou arduamente para regressar ao Houston Astros.

Ele sofreu uma fratura no polegar direito enquanto jogava pelo Venezuela no Clássico Mundial de Beisebol de 2023 e isso significava que ele perdeu a primeira parte do Liga Principal de Beisebol temporada.

O homem da segunda base foi operado no final de março e o melhor prognóstico era que sua recuperação estaria completa no final de maio e ele estaria ativo no início de junho. Mas, felizmente para o jogador e para a equipe, a linha do tempo mudou.

O regresso vitorioso de José Altuve

Tendo feito seu retorno, altuve conseguiu sua segunda rebatida do ano contra o Oakland Athletics no Minute Maid Park no terceiro e último jogo da série.

Sua rebatida deu a ele seu primeiro RBI da temporada, mas também o levou a 1.937 rebatidas e empatou com Porto Rico José “Cheio” Cruz para o terceiro maior número de hits em Houston Astros história.

Ele agora se move à frente Jeffrey Bagwell com 2.314 acessos e Craig Biggio com 3.060 acessos.

O Houston Astros atualmente está em segundo lugar na Divisão Oeste da Liga Americana com 26-19, tendo vencido nove de suas últimas 10 partidas.

Muitas lesões longas não têm finais felizes, com outras lesões aparecendo frequentemente no primeiro jogo de volta, mas esse não parece ser o caso para altuve.