Josef Newgarden vence as 500 Milhas de Indianápolis em uma corrida dramática e repleta de acidentes

Josef Newgarden finalmente conquistou seu tão esperado Indianápolis 500 no domingo e deu ao dono da equipe Roger Penske seu 19º e primeiro desde a compra do Indianapolis Motor Speedway, fazendo uma ultrapassagem audaciosa do atual vencedor da corrida Marcus Ericsson durante uma corrida frenética de 2,5 milhas até o final.

Depois que a corrida foi marcada com bandeira vermelha pela terceira vez nas voltas finais, Newgarden foi movido de quarto para segundo pelo controle da corrida. O bicampeão da IndyCar, que havia acertado 0 a 11 na “O Maior Espetáculo das Corridas”, aproveitou-se disso girando em torno de Ericsson no reinício e, em seguida, segurando-o nas duas últimas voltas para a vitória.

Newgarden trouxe seu movido a Chevrolet carro parou no trecho da frente, saltou e encontrou um buraco na cerca, mergulhando em parte de uma multidão estimada em mais de 300.000 pessoas para comemorar. Em seguida, ele escalou a cerca para imitar o piloto de longa data da Team Penske e quatro vezes vencedor da Indy 500, Helio Castroneves.

Ericsson ficou em segundo lugar

Ericsson terminou em segundo em uma Honda para Chip Ganassi Racing. Ele foi seguido por Santino Ferruccique deu a AJ Foyt, de 88 anos, o melhor resultado de sua equipe na corrida que venceu quatro vezes desde que Kenny Brck venceu em 1999.

pole-sitter Alex Palouo favorito da corrida, foi o quarto para Ganassi e Alexander Rossi completou os cinco primeiros para a Arrow McLaren.