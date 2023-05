Josh Allen faz reivindicação selvagem do Super Bowl para a temporada 2023-24 do Buffalo Bills

euúltima temporada foi bastante movimentada para o Buffalo Billseles não fizeram o Super Bowl mas suas atuações foram boas o suficiente para chegar aos Playoffs três vezes consecutivas entre 2020 e 2022. Na verdade, esse é o mesmo time que chegou ao Super Bowl quatro vezes consecutivas e perdeu todas elas. Josh Allen tem toda a intenção de imitar aquela dinastia dos anos 1990, o que ele deixou claro durante uma recente entrevista que concedeu à ESPN. O Super Bowl LVIII está chegando e Josh Allen não está prestando nenhum tipo de atenção à competição que tem para a próxima temporada. Atualmente, estamos passando por uma era com alguns talentos incríveis de uma ampla variedade de times da NFL.

Josh Allen tem tentado fazer o possível para que a Máfia dos Bills o apoie totalmente, ele tem ótimos companheiros de equipe que o fazem seguir em frente. Mas o Oriente não será fácil de vencer. Isto é o que Allen disse sobre a nova temporada: “Eu quero muito trazer um Super Bowl aqui para Buffalo. E eu simplesmente não quero que nada atrapalhe me permitindo ser o melhor zagueiro que posso ser para esta equipe. Quero dar tudo o que tenho enquanto jogar. Não estou dizendo que não fiz isso no passado, mas sempre há novas maneiras que posso encontrar para melhorar, e não ser complacente com o que estou fazendo dentro de campo, entendendo que há muitas jogadas que deixamos por aí.”

O Buffalo Bills pode ganhar o Super Bowl?

O Buffalo Bills não terá um caminho fácil para o próximo Super Bowl, eles fazem parte do Leste e têm uma empresa intimidadora em sua área. Só na última temporada, o Buffalo Bills foi derrotado pelo Cincinnati Bengals de Joe Burrow na Rodada Divisional. Trazendo um blues pós-temporada que toda a Máfia dos Bills teve que aguentar até o início dessa temporada. Mas essa derrota só fez Allen se animar para a próxima temporada, o que pode ser considerado uma ilusão até que os Bills e seu líder QB colocaram seu dinheiro onde estão.